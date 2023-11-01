索尼音樂30周年特別企劃「經典翻唱活動」，推出由同理Zunya和林茉曦全新翻唱的〈In Your Eyes〉，這首歌在2010年收錄於楊丞琳專輯《Rainie ＆ Love…？雨愛》與羅志祥專輯《羅生門》中，兩人當年共同主演經典偶像劇《海派甜心》成為螢幕情侶搭檔，掀起一波偶像劇經典CP熱潮。

〈In Your Eyes〉透過輕快旋律與浪漫俏皮的歌詞，讓劇迷們紛紛享受劇中這對歡喜冤家的親密鬥嘴節奏，成功打進許多粉絲的心中，是許多人追劇青春年代裡，最粉紅、浪漫的經典存在。

而2023版〈In Your Eyes〉由同理和林茉曦重新演繹，以全新R＆B曲風呈現，更貼合兩人的演唱風格，其中同理更親自改寫了一段歌詞，展現「同理式浪漫」R＆B。

同理日前在個人專場演唱會上，邀請林茉曦擔任嘉賓，一同演唱〈Beautiful Night〉，同理表示，想像著〈In Your Eyes〉的畫面，像是回到學生時代的初戀，很單純、很簡單地為了彼此一個微小的眼神、或不經意的舉動，而感到內心悸動，他以這樣單純的心情來改寫歌詞，在熟悉的旋律中，創造屬於自己的浪漫新意。