饒舌歌手屁孩Ryan將舉辦「特殊屁好 歌廳秀」音樂脱口秀，內容會從大紅單曲背後故事以及演藝圈的秘辛，講到大家生活中有趣的小事，又說又唱，當然也致敬了「歌廳秀」的嘉賓訪問、短劇變裝、辣妹伴舞等經典節目橋段。

他向來將觀察人世百態的心得寫在歌裡，現在還自嘲已經從小屁孩變成老屁孩，不會在台上表演時脫褲子，但依然保持出門不穿內褲的屁孩行為，害造型師不敢幫他借衣服，就只能穿贊助的服飾。

屁孩的「特殊屁好 歌廳秀」邀請了不同的嘉賓，有呆呆曾蘊帆、同門師妹Zoe 衛柔伊、 女團小公主黃蝶香Rebaecca等人，更預告還有一位神秘嘉賓，是屁孩演電影時認識的忘年之交神級大咖。

他最近與新世代女神呆呆合作〈草莓奶昔〉，他開心表示，這首情歌，要大力謝謝呆呆加入：因為「沒有呆呆的詮釋，可能就又變成一首歪歌。」將在首場時演出，呆呆也會是嘉賓，「請看看我們擦出火花，現場絕對送給大家一堆粉紅泡泡。」