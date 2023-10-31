33歲女醫師喬瓦娜（Jovanna Isabel Ortega）擁有臨床營養學碩士學位，曾在墨西哥醫療公司工作，並同時經營網路脫衣舞孃賺外快。未料，她的照片被同事看到後分享，這也讓公司知曉她的副業而被開除，使喬瓦娜不滿怒告前東家。

喬瓦娜在IG有1.8萬粉絲，在社群上能看到她分享不少火辣照，根據《每日星報》報導，擁有臨床營養學碩士學位的她，私下經營成人平台，有同事看到情色內容轉分享，導致公司也知道她的副業，故將她開除。喬瓦娜認為當初與前東家簽署的合約中，並未禁止員工經營成人平台，所以她被開除應算「不當解僱」而要求賠償。

律師蘇菲（Sophie Campbell-Adams）認為雖然教師、醫護人員經營成人平台可能影響雇主聲譽、損害該職業名聲，但是並不表示雇主有權用這個理由開除員工，除非當初雙方合約明載方能確定。

對此，喬瓦娜的粉絲留言「沒看到成人視頻，就已經愛上你了。」、「其中一張穿著暴露的女學生服裝，為什麼我在學校裡沒有這樣的同學。」