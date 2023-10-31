女星瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》身分出道，擁有亮眼的外型與F級傲人上圍，自然不做作個性受到不少粉絲喜愛，也成為各大綜藝節目的常客。今(31日)恰逢萬聖節，她特別cosplay成《航海王》的經典角色娜美，令許多粉絲眼睛大吃冰淇淋。

瑤瑤透過IG應景發文，寫下「Happy Halloween，萬聖節不扮鬼，在家扮美女」，照片中她頂著亮橘色長假髮，換上綠色比基尼泳裝，原汁原味還原動漫《航海王》的角色娜美，展現「腰瘦奶膨」不科學身材。

瑤瑤萬聖節cos娜美，引發網友瘋狂讚「還原度有點高」。（圖／翻攝自瑤瑤IG）

透特別在萬聖節這天放送養眼福利，造福廣大粉絲。貼文才發出不久，立刻引來大批網友暴動留言「真人娜美」、「還原度有點高」、「好像！好喜翻」、「真香」、「這就對了，就是我要的娜美」、「這個娜美我可以」，還有人許願，希望瑤瑤下次可以扮同樣是《航海王》中火辣角色的「羅賓」。

2022年11月瑤瑤在節目《小姐不熙娣》上，坦承與交往5年的李振遠分手，指出先前為了愛犬與男方共同買房，並說好一起負擔房貸，沒想到2年多來因為韓幣貶值，對方認為換台幣會虧錢，所以遲遲都沒有給她應付的房貸費用。

最終瑤瑤受夠大男人主義的李振遠，在2021年7月向對方提出分手，瑤瑤更是在節目上聲淚俱下表示：「我們協議分手了之後，只有那一天他把東西搬離我家的時候我哭了，後面幾天我還是在哭，是因為每次睡覺的時候看到我家的狗在門口一直在等牠爸，我就覺得好難過」。日前曾傳出兩人舊情復燃傳聞，對此瑤瑤則回應：「沒有復合啦！現在是朋友關係，家人的感覺，只是有時候如果（時間）太晚，會讓他留在家裡過夜」。