台灣大哥大致力提倡運動風氣，31日四度獲教育部體育署頒發「運動企業認證」。台灣大運動文化深植至企業DNA，由上而下、由內而外積極推廣，董事長蔡明忠、總經理林之晨及高階主管們定期運動，鼓勵員工成立體育社團，提倡企業運動風氣外，同時透過自製研發的MySports APP，連續8年舉辦線上運動會，號召員工組隊雲端PK，累計逾23,000人次參與，此外，集團定期舉辦運動家庭日，邀請同仁與眷屬一起共襄盛舉，打造健康活力職場。

台灣大重視同仁健康及工作生活平衡，結合資通訊核心能力，連續八年舉辦MySports線上運動會，鼓勵同仁隨時、隨地運動，今年線上運動會截至目前為止，已有3,451參與人次，同時首創運動結合ESG、Team Building，推出「TWMer以動致淨永續任務」，提供員工一日公出運動假，運動不忘淨灘、淨山，凝聚團隊向心力。台灣大歡迎所有企業使用MySports APP，舉辦線上挑戰賽，號召全台企業員工一起動起來。

台灣大更研發MySports APP，開放全民免費下載，支援23種運動項目，紀錄運動時間、頻次、消耗卡路里等數據與GPS軌跡，串接Apple Watch 及Garmin 手錶等裝置，宛如個人智慧運動雲，用戶透過內建的挑戰功能，不同時間、區域都能競賽。

台灣大透過MySports舉辦線上運動會，員工組隊PK，今年林之晨加碼，提供總價逾4萬元「Sony PS5＋PS VR2」大禮，讓累積消耗超過2,000大卡的同仁抽獎。台灣大也積極向外推廣運動風氣，MySports今年8月至12月舉辦企業健康挑戰賽活動，提供momo幣獎勵，還有企業完賽證明，活動迄今逾20家企業報名並建立挑戰。

台灣大永續品牌公關副總經理劉麗惠表示，台灣大除了提倡企業運動風氣，更以實際行動支持體壇，扶植18位國內體育選手，贊助棒、籃球隊及運動賽事。台灣大自2003年起投入逾10.9億元經費與資源，贊助項目含網球、高爾夫、空手道、柔道、舉重、桌球、拳擊、體操、霹靂舞等。今年台灣大體育家族共12位選手參賽杭州亞運，勇奪4面金牌、6面銅牌，成果斐然。台灣大亦長期贊助「富邦悍將棒球隊」及「臺北富邦勇士籃球隊」，支持「台灣大哥大女子公開賽」及「臺北馬拉松」等國際級賽事，透過運動，帶動正向力量。