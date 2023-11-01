市場靜待美國禮拜三的FOMC利率會議，市場預期11月按兵不動，不過美國31日公布最新勞動數據顯示，第三季聘僱成本指數（ECI）成長率1.1％，高於市場預期以及前值的1％，美股四大指數開盤權數走低；台指期夜盤則小漲31點，暫報16,027點。

美國公布的數據聘僱成本上升，反映出美國經濟依舊強勁，同時美國企業陸續公告的第三季財報喜憂參半，影響美股走勢。在經濟數據方面，就業成本意外加速成長，顯示美國就業市場活絡，可能影響聯準會對後續利率維持在高檔水平的看法。

統一期貨表示，台股周二在五日線的賣壓下，跌破低檔整理區間，同時期權主力加碼偏空部位，再加上主流類股未見止跌，恐使台指期開啟新一波下跌段。若周三（11月1日）期權主力執行大額空方部位隔日沖，或可成為止跌回穩的跡象。

後續台指期可向下觀察年線能否出現積極抄底買盤，進而使行情反彈測試大型 M頭頸線，若能成功站回形成「假跌破」盤勢將轉為中性看待，否則保守看待，台指期恐出現為期半年左右的修正行情。

台灣期交所內的美股三大指數則漲多於跌，道瓊指數期貨下跌68點、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別揚升10.5點與9點；英國富時100期貨也上漲17點，暫報7,349點。