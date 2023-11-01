遠雄在高雄科工館去年推出總銷約80億元的「遠雄琢蘊」，迄今銷售逾六成，鎖定換屋族群需求走45-65坪中間偏大的坪數規劃，從丹麥哥本哈根的「浮島公園」靈感出發的二樓高漂浮式綠帶設計廣受好評，今年同區段再推自然系最品第二彈「遠雄峰蘊」，坪數精緻化，控在25-45坪間，瞄準首購市場，開賣4個多月已衝出逾120筆實登交易揭露，每坪成交價落在43~45.68萬間，高出行情1成左右，顯見產品特殊性加成「遠雄建設」品牌光環在高雄市場創價能力驚人。

「遠雄峰蘊」巧妙構築生態跳島、飄浮花園、植樹大陽台，把「綠」透過建築種回城市最精華的地段。(圖/業者提供)

遠雄房地產行銷副總許文宗分析，提早兩個月在9月完銷又創農16特區小宅最高55萬實登成交新價的「遠雄PARK 16」，驗證市中心蛋黃區或成熟商圈內精緻型產品需求湧現，這次結合「PARK16」輕奢小宅精品路線和同區「遠雄琢蘊」浮島花園立體綠洲自然系2大紅盤優勢，在科工館特區、大昌生活圈內的九如一路上打造自然系列Ⅱ「遠雄峰蘊」，單價上是創價型產品，總價又能讓30歲以上年輕菁英首購客群買得起，透過遠雄建設深厚的建築實力、安心的保固服務，要讓首購族一次就買到人生中最完美的房子。他說「市場都知道，遠雄峰蘊這種產品賣1戶、少1戶」一開案全就穩定順銷，大有轟動農16特區的「PARK16」大紅盤之勢。

公設與戶外綠意呼應，同時融合「精品」與「自然」元素。(圖/業者提供)

遠雄依照中華路與九如路形成的城市十字中軸線布局高雄，「遠雄峰蘊」在九如路取得市心難得的1598坪朗闊大基地，打造地上27樓雙塔地標，規劃25至43坪、2~3+1房產品，透過空間規劃、材質運用，巧妙構築生態跳島、飄浮花園、植樹大陽台，把「綠」透過建築種回城市最精華的地段。

該案也是遠雄高雄首例同時融合「精品」與「自然」兩大推案系列DNA的作品，正因剛剛好的坪數規劃，讓客戶能用最剛好的價格輕鬆入主市中心蛋黃區。首波銷售便賣出120多戶，吸引中小企業與自營商二代、醫療與金融精英客群，和鄰近中大坪數案「遠雄琢蘊」的延伸買氣和加碼置產買盤。

「遠雄峰蘊」

高雄科工特區 24.5-43坪

接待會館：高雄市三民區九如一路550號

預約專線：(07) 389-3999