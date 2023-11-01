擁有金屬質地的時尚建築外觀，像極了精品店或新潮餐廳，這是一間矗立於國父紀念館生活圈的指標新建案—鑄慕RADIUM ONE。隱身人文風格靜巷，坐擁文化、古蹟、綠地，和商業中心匯聚的多元機能，這般高奢身段，自然吸引一群睿智慧眼，又注重美學品味的高資產家的目光。

日勝生集團歷經12年，整合「僑安新村」16棟老舊公寓，佔地超過千坪的土地，以ESG大健康城市為規劃理念，設計24層SRC鋼骨制震大樓，「鑄慕RADIUM ONE」成為台北市核心地段極為珍稀的地標建築。

鑄慕RADIUM ONE位處台北市大安區和信義區交界的雙蛋黃核心地段，交通四通八達，生活機能也相當便捷。(中時新聞網攝)

「鑄慕RADIUM ONE」位於台北市大安區和信義區交界的雙蛋黃核心地段。對此，專案副理黃威翰提到，國父紀念館特區是許多台北人的夢想居住地，交通四通八達，生活機能也相當便捷，從國父紀念館一路到大巨蛋園區，再到松菸文創園區，整體串連了將近7萬坪的休閒人文生活圈。另外，松菸誠品也將成為24小時營業的書店。未來，整個東區不分晝夜都精彩燦爛。「鑄慕RADIUM ONE」座落其中，非常珍稀難得，錯過不再。

「鑄慕RADIUM ONE」座落東區指標地段國父紀念館生活圈，千坪基地規模珍稀難得，錯過不再。(中時新聞網攝)

「鑄慕RADIUM ONE」下重本，拉高規格打造整體建築，致力於取得well v2正式版中期認證的健康建築、智慧建築、綠建築、低碳建築、耐震建築等5大認證標章，以行動響應全球永續目標與日勝生對於永續建築的理想與追求。

值得一提的是，「鑄慕RADIUM ONE」擁有千坪基地的條件，因此規劃了都心罕見的戶外泳池，以及豐富的休閒機能；同時也與新媒體藝術團隊「何理互動」合作，在社區打造兩座動態藝術裝置，將藝術科技跟永續精神，融入到社區的生活空間。

「鑄慕RADIUM ONE」與新媒體藝術團隊「何理互動」合作，在社區打造2座動態藝術裝置。(中時新聞網攝)

「鑄慕RADIUM ONE」在近期實價登錄中，站穩200萬以上的單價，取得亮眼銷售成績，深受高資產家的認同。您是不是也想躋升200萬俱樂部呢？在喧嘩的城市裡，若能擁有一處得以歇心的地方，那麼「鑄慕RADIUM ONE」絕對是無疑之選。