加拿大身障男子霍金斯（Rodney Hodgins）日前和妻子搭乘加拿大航空（Air Canada）飛往拉斯維加斯，落地後請空服員提供電動輪椅讓他方便下機，不料遭到對方以時間不夠為由拒絕，迫使他必須在其他旅客的注視下「拖著自己」移動12排座位下機。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、加拿大《國家郵報》（National Post）報導，49歲卑詩省（British Columbia）男子霍金斯患有痙攣型腦性麻痺（spastic cerebral palsy），行動不便，須倚靠輪椅移動。
8月他和妻子迪安娜（Deanna）搭乘加拿大航空飛往拉斯維加斯慶祝結婚周年，飛機落地後，空服員告知沒有時間為他們準備電動輪椅，因為客機還得準備再次起飛。
迪安娜在臉書詳述這起事件時寫道，當空服員告知霍金斯必須自行下機時，夫妻倆起先還以為在開玩笑，不過空服員隨後又重覆請求：「你能到飛機前面嗎？」霍金斯回應：「當然不能，我坐輪椅耶，我沒辦法走。」
霍金斯於是運用上半身的力量將自己從座位上拉起、移動到機艙走道，他要妻子幫忙移動他的雙腿，「我拖著自己到飛機前方」。
迪安娜指出，當下機艙內還有十幾人，有些人別開視線，有些人看著他們，眼神中帶著不好意思，夫妻倆掙扎了一番才下機。
迪安娜說丈夫在下機的過程中傷了雙腿，自己傷到背部，「但情感上受到的傷害更大，我丈夫的人權被踐踏…羅德是地球上最美好的人，他不該受到這樣的對待」。
迪安娜說夫妻倆花了8個月計畫這次結婚周年旅行，確保能達成所有需求，「加拿大航空在各方面都讓我們失望」。
加拿大航空後續也坦承疏失並道歉，指出在拉斯維加斯是透過第三方提供上下機輪椅服務，目前正在調查怎麼會發生這起「嚴重疏失」。
加拿大航空也提供夫妻倆價值2000加幣的機票兌換券，不過霍金斯強調多少賠償都不重要，他只希望這起事件曝光後能夠帶來改變，希望其他人不會再面臨同樣經歷。
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