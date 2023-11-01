加拿大身障男子霍金斯（Rodney Hodgins）日前和妻子搭乘加拿大航空（Air Canada）飛往拉斯維加斯，落地後請空服員提供電動輪椅讓他方便下機，不料遭到對方以時間不夠為由拒絕，迫使他必須在其他旅客的注視下「拖著自己」移動12排座位下機。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、加拿大《國家郵報》（National Post）報導，49歲卑詩省（British Columbia）男子霍金斯患有痙攣型腦性麻痺（spastic cerebral palsy），行動不便，須倚靠輪椅移動。

A B.C. man who uses a wheelchair says he was forced to drag himself off an Air Canada flight in Las Vegas, after the airline failed to provide the assistance required for him to safely exit the plane. https://t.co/E6E1vJ0JW8 — CBC News (@CBCNews) October 28, 2023

8月他和妻子迪安娜（Deanna）搭乘加拿大航空飛往拉斯維加斯慶祝結婚周年，飛機落地後，空服員告知沒有時間為他們準備電動輪椅，因為客機還得準備再次起飛。

迪安娜在臉書詳述這起事件時寫道，當空服員告知霍金斯必須自行下機時，夫妻倆起先還以為在開玩笑，不過空服員隨後又重覆請求：「你能到飛機前面嗎？」霍金斯回應：「當然不能，我坐輪椅耶，我沒辦法走。」

霍金斯於是運用上半身的力量將自己從座位上拉起、移動到機艙走道，他要妻子幫忙移動他的雙腿，「我拖著自己到飛機前方」。

迪安娜指出，當下機艙內還有十幾人，有些人別開視線，有些人看著他們，眼神中帶著不好意思，夫妻倆掙扎了一番才下機。

迪安娜說丈夫在下機的過程中傷了雙腿，自己傷到背部，「但情感上受到的傷害更大，我丈夫的人權被踐踏…羅德是地球上最美好的人，他不該受到這樣的對待」。

迪安娜說夫妻倆花了8個月計畫這次結婚周年旅行，確保能達成所有需求，「加拿大航空在各方面都讓我們失望」。

加拿大航空後續也坦承疏失並道歉，指出在拉斯維加斯是透過第三方提供上下機輪椅服務，目前正在調查怎麼會發生這起「嚴重疏失」。

加拿大航空也提供夫妻倆價值2000加幣的機票兌換券，不過霍金斯強調多少賠償都不重要，他只希望這起事件曝光後能夠帶來改變，希望其他人不會再面臨同樣經歷。