新北市一名32歲阮姓越籍移工，日前外出倒垃圾時，由於神色慌張且頻頻回頭張望，引起巡邏員警的注意，於是上前盤查。該名許姓員警察覺異樣隨即呼叫支援，未料阮男情緒激動下，竟出手緊抓員警下體，致其陰囊挫傷，後經警方以現行犯當場逮捕並移送法辦。新北地院審理時，依傷害罪，判處阮男3月徒刑，執行完畢後驅逐出境。

根據判決書，今年9月18日晚間8時許，阮男倒垃圾時由於神色慌張、且頻頻回頭張望，引起巡邏員警注意並主動上前盤查。經身份盤查，許員發現其為逃逸移工後，隨即呼叫支援，但阮男卻刷陰招，竟出手緊抓對方下體，致其陰囊挫傷。

阮男落網後否認犯行，辯稱當時害怕之下一心想著逃離現場，承認確實有稍微「揮舞掙脫」，但卻不知道揮到員警身體部位的哪一處。檢方調查時，依據許員指證、密錄器、診斷書等證據，認定他抓傷警員下體，並依妨害公務及傷害罪嫌起訴。

新北地院經審理，審酌阮男隱匿逃逸移工的身份，無端對依法執行職務的員警做出傷害行為、侵害公務員執法尊嚴及藐視執法公權力，殊無可取；另兼衡其犯罪動機、手段、許員所受傷害情形，且在我國境內並無前科，再考量智識程度、職業及家庭經濟等情狀，最終判處3月徒刑，不宜繼續居留國內，宣告執行完畢後驅逐出境。