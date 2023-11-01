一名新北市的女子，昨天（31日）傍晚6時許，搭乘捷運橘線往蘆洲方向，當時他專心在手機備忘錄打字，突然感褲子底部有被觸碰，視線往下看居然看到一隻手，往上看該名男子還與他直視，當下女子把對方大力推開，沒想到該名男子就隨人潮下車了，來不及拍下男子樣貌，但發文提醒大家搭捷運要小心。

女子在Dcard上的PO文，敘述整個過程。（翻攝Dcard）

女子在「Dcard」的PO文如下：

事發今天下午18:00左右搭往蘆洲方向的橘線。

本來專心的在手機備忘錄構思作業內容的草稿，突然覺得褲子底部有被觸碰的感覺，視線從螢幕下移以後發現是一隻手，沿著手的方向看去那個男生竟然還直視著我。

他在試探，試探我作不作為，如果我不敢出聲的話他一定會繼續，因為就連我已經找到那隻手的主人以後，他的手仍舊徘徊在重要部位。

當下我只是大力把他推開，他趁著剛好停靠大橋頭隨著人群下車。

我後怕的身體抖的越來越厲害，我很後悔沒有把他的樣貌拍下來。

目測30左右的短髮青年男生，身高165左右，穿棕灰色短袖，背藍黑色斜背包。

我能記得的只有那麼多，沒有照片可以給女孩們共同警惕很抱歉。

發出來是想詢問，因為橘線每次都人擠人，如果之後又像今天一樣沒有影片（擔心為了錄幾秒影片他會趁機碰的更過分）且沒有目擊證人的情況下該如何自保。能不再遇到是最好，但我希望我下次遇到的時候不再讓他們逃走。

轄區蘆洲分局提醒市民們在生活上或交通工具上，遇到性騷擾時務必熟記自保三要訣1.保持冷靜；2.記住加害人特徵；3.立即呼救或報警。另為維護自身權益，還要注意性騷擾事件的申訴期限，依法需在事件發生後1年內向加害人所屬單位或警察單位提起行政申訴。如果是涉及親吻、擁抱、觸摸身體隱私處等觸摸行為，還可以在事件發生6個月內對行為人提出刑事告訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。