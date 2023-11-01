金馬影后楊惠姍從演員轉戰琉璃創作，近日她接受陳文茜主持的節目《茜問》專訪，談到自己的一生，並憶起陪伴亡夫張毅對抗病魔的日子，難得流露出脆弱的一面，數度講到哽咽。
楊惠姍年輕時有「天使面孔，魔鬼身材」的美譽，因外型貌美、身材火辣，成為不少人心目中的夢中情人，也是風情萬種的性感尤物，以電影《小逃犯》和《我就這樣過了一生》連續兩屆獲得金馬獎最佳女主角，更以《玉卿嫂》獲亞太影展最佳女主角肯定。
而楊惠姍當年和導演張毅合作《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》及《我的愛》，3部作品被譽為「女性電影三部曲」，不過兩人也日久生情，但張毅當時已和作家蕭颯結婚，蕭颯更登報揭露張毅與楊惠姍的婚外情，之後兩人遂攜手退出演藝圈，創辦「琉璃工房」。
提及當時毅然退出待了12年的演藝圈，楊惠姍沒有太多的遲疑，彷彿就像前世累積的因緣，經過流轉後帶領她來到這個領域，讓表演經驗成為雕塑養分。此外，她也想起陪伴張毅最後對抗病魔的近4年，「很難過，可是他很有勇氣，真的很佩服他。」
雖然張毅一直有活下去的意願，但病魔還是帶走了他，楊惠姍還記得，在病床前還是姊姊提醒，才發現心電圖已經呈現一直線，「不敢相信這條線讓他們天人永隔，腦海中只覺得怎麼可能，當下完全不願意接受」。
不過楊惠姍仍需扛起公司和處理後事，所以每天就是一面哭一面做，受不了就衝到房間大哭一場，哭完了再出來處理事情，但即使再悲傷，她仍必須放下，學會活出自己，她現在靠著張毅留下的大量文字找出答案，並用寫日記等方式和張毅聊天，轉換相處的方式，好像他沒有離開。
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