根據捷孚凱市場諮詢（GFK）9月最新市場報告顯示，華為在中國大陸輕薄筆電的市佔率已達到25.2％，穩居第一。這是繼7、8月後，華為繼續在輕薄筆電銷量領先。前立委郭正亮強調，華為手機、筆電可迅速通連，且常用的App等功能都有，鴻蒙作業平台只有少數程式在台灣無法使用。

「鴻蒙我是第一次用，所以我沒辦法比較3跟4的區別！」郭正亮31日在《鄭亦真辣晚報》節目提到，基本上不要去用Google Play，就從裡面去找你常用的App，基本上都可以找到，可是如果要整個Google App過來，就會有點強碰，「我知道有人要這樣試啦！可是這樣好像會處理到那個根技術的問題。」

「比如說我這裡，在Google App才有的，大概30個程式，那已經很夠用了！」郭正亮指出，比如說地圖，或者YT，還有Mail，還有臉書，都沒有問題，LINE也沒有問題。主持人鄭亦真說，那就很夠用了，每天會用的就這幾個？「是啊，我就知道妳的想法！我是故意把鴻蒙留下來啦，我這個手機主要還是想看看，他能夠有的大陸的軟體，想要看大陸的軟體的實際的狀況」，所以就不要把它改成Google系統，留著，現在就看到了很多大陸的App做得蠻不錯。

郭正亮強調，那跟台灣真的不一樣，他有一個自己的生態系，各式各樣的功能。有時候你用一個系統用慣了，比如說自己有一個朋友，他都是用榮耀，榮耀也是之前華為的團隊，那個技術級別也是非常高，他基本上可以買高階晶片，所以不受限制，他的電腦也是華為電腦。就有點像蘋果，不是有AirDrop？他也是一樣，手機一下子就進去了，跟筆電是通的。「基本上，你在蘋果看得到的功能他都有！只是他是不同的名字。」

郭正亮直言，他已經構成一個特殊的生態系，但有的功能一定要在大陸使用，在台灣沒有辦法使用。