資深女星夏光莉曾演出《新白娘子傳奇》、《香帥傳奇》、《劉伯溫傳奇》等膾炙人口好戲，當年為藍文青放下演藝事業姻轟動一時，息影30年的她，近日登上節目怒控對方說謊成性。

夏光莉在《新聞挖挖哇》揭開與藍文青感情過往，更透露兩人私定終身，但之後卻發現他變很多，包括他就不斷講謊話。最讓夏光莉難過的例子，她年輕時喜歡玩車，每3到4年都會換一輛新車，想體驗不同廠牌車輛的性能的差異，直到入手賓士e280，開了8年都捨不得賣。末料，出國一個多月，最愛的車不見了，藍文青幫她換了一輛灰色的賓士e320，這讓夏光莉氣炸，兩人也為此吵架，她之後開了一個多月驚覺馬力不夠，去驗車時，才知道該輛汽車是賓士e240貼著e320的牌子，藍文青解釋「這部車是二手車，所以車行拿去烤漆，可能員工貼牌子貼錯車。」

藍文青（左）與夏光莉合影。（圖/中時資料照）

夏光莉當年演出不少膾炙人口好戲。（圖/中時資料照）

夏光莉雖然生氣但不好意思再去問他，因兩人在交往時，他的出生及家庭環境不是很好，「所以他非常自卑，他已經自卑到我覺得變態的狀況」。她又提到，藍文青有輛賓士S500走山路竟馬力不足，他再度解釋車輛其實是S300，因修車烤漆後工人貼錯，夏光莉感嘆「所以你明明知道這個人講話就是不老實了，但你也不能去拆穿他，因為要留給他一點顏面，一再姑息他，最後倒楣的就是自己。」

夏光莉為愛息影。（圖/中時資料照）

夏光莉還提到和藍文青有小三及小四，還聽到而外遇對象罵他畜牲，她和男方相處多年，連重說都沒說過，他一個好好的人，這樣被外面的女人貶低人格，讓她很難過。