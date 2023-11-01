韓國瑜拚命助選救不了侯友宜？ 郭正亮爆「國民黨人心聲」 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜於28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等大咖全都到場，漢子、禿子、燕子再度合體營造大團結氣勢。對此，前立委郭正亮31日就表示，「韓國瑜幫了侯友宜那麼多場，這樣的強心針，人家已經全力以赴了，為什麼民調還是增加這麼少？」郭正亮更提到，「我最近碰到一些國民黨的人，他們跟我說，如果是柯文哲選，民進黨一定拚場，這是民進黨的專長，那他們就反問民眾黨有這個實力嗎？」引發討論。

郭正亮31日在網路節目《民眾之聲／眾亮集》中表示，「國民黨應該有點懊惱，韓國瑜幫了侯友宜那麼多場，這樣的強心針，人家已經全力以赴了，為什麼民調還是增加這麼少？」郭正亮更提到，「我最近碰到一些國民黨的人，他們跟我說，如果是柯文哲選，民進黨一定拚場，這是民進黨的專長，那他們就反問民眾黨有這個實力嗎？」

郭正亮更回憶，如果當初柯文哲選台北市長「如果是韓國瑜來站台呢？」郭正亮認為，「侯友宜的場，現在韓國瑜站台已經緊繃了，最厲害的助選員已經下去了，也沒有把你的民調拉抬，簡單講就是『白虎湯已經落下去，還有什麼招？』」郭正亮最後也坦言，「原本預估韓國瑜站完台，侯友宜穩定贏柯文哲5％，但看起來也沒有，這就是讓我感到有點難以理解」。