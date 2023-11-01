連柯媽都不知道！2024藍白合柯文哲有譜了？ 沈富雄大膽預言結局 @ChinaTimes

在野整合進度牛步，民眾黨總統參選人柯文哲母親何瑞英日前受訪曾直言，硬要把柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜兩個人放在同一張選票不合理，兩人各自選就好。對此，前立委沈富雄31日就表示，「柯文哲的心意，沒有人猜得到，就連他媽媽也不曉得她兒子在想什麼，但柯文哲心裡有譜，我現在宣布，柯文哲已經決定會接受『侯柯配』」，引發討論。

沈富雄31日在政論節目《少康戰情室》中表示，「柯文哲的心意，沒有人猜得到，就連他媽媽也不曉得她兒子在想什麼，但柯文哲心裡有譜，現在在掙扎」，沈富雄更大膽預言，「我知道柯文哲的高峰已過，所以我現在宣布，柯文哲已經決定會接受『侯柯配』，但是從現在到11月20日還有3週又2天，這段時間他要想這段時間要怎麼度過」。

沈富雄最後更說，「所以今天柯文哲又把蔣渭水拉進來了，這叫消耗他的時間，而維持他的聲量，將來接受侯柯配的時候就不會太難看，藍白合大家都沒有失，都是各取所需、各取所得」。