巴勒斯坦激進組織哈瑪斯月初大規模陸空攻擊偷襲以色列，引爆以巴戰爭，該組織海外領導人馬沙爾（Khaled Mashal）30日受訪時稱，大陸正考慮對台灣進行類似攻擊。對此， 前立委蔡正元分析，台海爆發戰爭不會是突襲、動態脅迫，而是發動大規模戰爭，且開戰第一天金門、馬祖就會直接投降，台灣、澎湖會遭受大規模攻擊，台北將成為廢墟。

馬沙爾日前接受埃及媒體訪問時表示，俄羅斯要將這次哈瑪斯突擊以色列的事件，列入軍事院校中教授，大陸也正在考慮，要對台灣進行類似攻擊。

蔡正元30日在中天政論節目《頭條開講》表示，馬沙爾的說法是要提高自己份量，所有的軍事院校都會把所有的重要戰爭都列入教材，不管是俄烏戰爭、哈瑪斯突襲、以色列反擊都會討論，但不能引申為中國大陸會像哈瑪斯突襲一樣攻擊台灣，大陸不會這樣做。

對於美國資深前外交官曼寧（Robert Manning）近日在一份研究報告中表示，大陸更可能使用「動態脅迫」而非直接入侵來解決台灣問題，包括對台灣的關鍵基礎設施包括電子通訊系統和水供應實施網攻、以在陸台人威脅等等。

蔡正元指出，大陸軍方會做這方面的演習，但若發動台海戰爭，絕對不會用這種方式打仗，一定是超級大規模的攻擊。因為大陸很清楚，台灣沒有人能夠出來就談判台灣問題，和平解決不可能，除非是美國下令要台灣的領導人去談判，但美國也不會下這種命令，因為台灣是親美政權，台灣的軍事、政治不管哪個黨執政，美國都能伸手，如美國的魁儡政權，這是現實問題。若想切斷台美之間的特殊控制線，除了一場激烈的戰爭以外，別無他法，就看大陸會不會這樣做，若大陸真的有人認為，只用動態脅迫就能脅迫台灣達成「政治上妥協」，那就是白目了。

若台海真的爆發戰爭，蔡正元大膽預測，金門、馬祖不會是戰區，因為第一天就會投降、倒向中國大陸，那剩下台灣、澎湖就會是超大規模戰爭，但不會是速戰速決，台灣會成為「東方廢墟」，像現在的加薩走廊、烏克蘭的馬立波一樣，台北會化為廢墟。