日本排放福島核污水後，遭中國大陸全面禁止日本水產品進口，嚴重衝擊以大陸為主要出口對象的日本水產業。但據外媒報導，美國已經開始大量購買日本水產，供應給美軍作為伙食，以抵銷大陸禁令的影響。前立委蔡正元31日在《新聞大白話》節目直酸，日本宣稱排海核處理水很乾淨，那就讓美軍接到駐日基地裡洗澡、喝水，身先士卒給大家看。才買扇貝也不夠看，應該要把所有的水產買去，日本不敢試的讓美國來做。

據路透社獨家報導，美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）30日接受專訪時宣布了美方的這項新措施。被封為「美版戰狼」的易曼紐聲稱，大陸的禁令是其「經濟戰」的一部分，他認為美國政府應該更廣泛地研擬如何幫助日本。易曼紐表示，這是美軍首度採購日本當地的水產品，儘管首批採購的扇貝僅有800到900公斤，遠不如日本去年出口到大陸的逾10萬噸扇貝，但採購的數量與種類都會慢慢增加，不但提供給軍隊食堂與船艦上的士兵，還會在美軍基地的商店與餐廳銷售。

「這個禁令其實就是，你不要繼續排核污水嘛！」蔡正元表示，你下個月又要開始排第三批的核污水，每一批7800公噸，這是一個很大量的數字，即使如此，你還是要排30年？你把核污水過濾後排放，可是你過濾不乾淨！你不去解決問題，說我就暫時不排？2013到現在才10年，很多輻射物質基本上，是要30年、60年，半衰期才會到，你為什麼不能再等個20年，湊個30年？你為了個人考慮，要扶持東電，搞這種把戲。

「那大陸上停止你這個水產品出口，是剛好而已！」蔡正元直言，美軍願意去吃，我們給他鼓掌，看看他們吃了以後，會有什麼效果？其實美軍是聽了美國駐日大使易曼紐的建議這樣做的，「才買那個扇貝而已，不夠看嘛，要把所有的水產買去！」

蔡正元強調，美國人基本上不太吃海產，從此在日本吃福島海產訓練一下，讓大家見證一下，美軍吃了之後身體健康如何，我們大家才放心！美軍願意身先士卒，我們給他鼓掌。而且這樣還不夠，那個核污水聽說是很乾淨地排到海裡去，你們美軍就接到你們基地裡去，「洗澡、喝水給大家看嘛！因為美國很疼愛日本這個小baby啊！你們就示範給我們看！日本自己不敢試，你美國就做一下！不要講那些有的沒有的。」