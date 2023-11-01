2024總統大選藍白合情勢似漸明朗，繼國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲30日進行政黨協商會議後，31日晚間朱立倫、柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜也「密會」，引發討論。國民黨前台北市議員羅智強31日在《頭條開講》節目指出，藍白雙方都要對支持者交代，有時候一個機制要創造下台階，像自己選桃園時缺了下台階，就受傷很重，無法交代為何最後選擇成全。若真的雙方喬不定，乾脆抽籤決定誰當正。

「我比較沒那麼苛責雙方啦，雙方基本上本來就難，都要對支持者交代！」羅智強表示，有時候一個機制，不是只是為了選出最強的人選，是要給雙方創造一個下台階、給輸的一方創造下台階。所以柯文哲會要求一個機制，他想要什麼？如果我這個機制能贏，當然最好。

「但如果這個機制我輸，我可以跟我的支持者交代！」羅智強提到，國民黨也是一樣，有同樣的一個問題存在，「我就遇過這種情形！我當時桃園，我就缺了這個下台階，其實我受傷很重！因為我沒有辦法跟我的支持者交代，為什麼我最後選擇成全？」

羅智強強調，大家會覺得說，我支持你，你沒去拚一場，起碼有那個民調，你堅持到底？「我交代不過去，我就會受傷！」因此，成全是要付出代價的。同樣今天在這種情況來看的話，兩邊當然會有堅持，「但是我要說實在話，民眾還是希望你們整合！」

羅智強直言，「我常在講，不是開玩笑、也是開玩笑」，如果真的一個要民調、一個要初選，雙方喬不定，乾脆抽籤決定哪一個！「我們在初選的時候，民調機構、民調日期喬不攏的時候，我們也是要抽籤！」民調的方式雙方談不攏的時候，是要抽籤的。

羅智強指出「不要小看抽籤這件事情，在機制上本來就存在！整合出來最重要！」