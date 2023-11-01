高雄1名陳姓男子與A女是同事，陳男見A女美麗動人竟起色心，利用「聽話水」將她迷昏後欲將她載回家性侵，幸得另名同事發現及時阻攔，並叫救護車送醫，事後A女調閱公司監視器發現報警，陳男一審被依傷害罪判刑8月，檢察官不服上訴，經上訴高院，高雄高分院依以藥劑強制性交未遂罪，處有期徒刑3年7月。全案定讞。

判決書指出，陳男與A女係在同址上班之同事，陳男認A女長得漂亮，為滿足其性慾，於2021年6月28日下午16時43分許，竟圖謀以藥劑使Ａ女陷於昏睡後，趁A女未注意之際，將其在網路上所購買之8顆含有抗精神病藥物Clozapine成分（具有嗜睡、昏迷、幻覺等作用）之藥丸摻入A女使用之水杯中，A女在不知情的情況下陸續飲用杯內之水後，約於同日下午18時許起，開始出現精神恍惚、口齒不清、手腳無力而跪在地及意識不清等情，並將她帶至中控室，剛好另名男同事進來，見狀察覺有異，陳男竟提出要自行載送A女離去，男同事阻擋並通知救護車將A女送醫救治，阻斷陳緯旻以藥劑對Ａ女犯強制性交之計畫。事後A女調閱監視器後報警處理，經警調查始悉上情。

審理時陳男辯稱，藥丸是在網路上向暱稱「老司機」之人購買的「聽話水」，自己不敢用，想說試試看睡眠之藥效，看會不會讓人想睡覺，只有傷害的意思，並無強制性交之犯意云云。

一審時因在A女身上沒有採到陳男的DNA，被告係趁A女未注意之際，將含有抗精神病藥物Clozapine成分之藥丸投入A女之水杯中，使其飲用，自與刑法強制罪之構成要件不符，而無從以該罪相繩，併此敘明。依傷害罪，處有期徒刑8月。公訴檢查官認為，原判決認定被告係犯傷害罪為不當，因此提起上訴。

法院調查，被告攜帶該藥丸上班處，並在他與A女下班之前幾個小時投藥，意圖使A女在下班前會因藥效作用而陷於昏睡、癱軟無力等無法、難以抗拒抗之情狀。被告既不知道A女住家在哪、也沒載送A女回家或出外遊過，當日晚上卻積極爭取要獨自載送A女離去，男同事向其提出「這樣不妥，你知道她家在哪裡嗎，這樣你要怎麼送她回去」等疑問後，被告仍糾結在此議題，經男同事明確拒絕、並直接叫救護車將A女送醫治療，被告始未得逞。

案經上訴高院，審酌被告與Ａ女均係在同一案場工作之同事，竟不思以互敬、互重之態度相待，伺機利用藥劑欲使Ａ女陷入昏睡、意識不清等狀態，以便違反Ａ女之意願，被告既自備藥丸預謀犯案，則其惡性及情節均屬重大、惡劣，侵害A女之性自主決定權與人格尊嚴程度甚高，實不宜輕判；依以藥劑強制性交未遂罪，處有期徒刑3年7月。全案定讞。

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