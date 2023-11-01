巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列之間的戰火已打了25天。以色列空襲行動未鬆手，不斷有巴勒斯坦人死於狂轟濫炸。前立委郭正亮31日在《鄭亦真辣晚報》節目指出，哈瑪斯重要的地道的辦公室，大概都是在醫院、清真寺、還有學校的下面。但聖城醫院裡面有1萬4千人是病患跟難民，也許哈瑪斯有500個，以色列如果照打，病患跟難民至少死5000人。所以以色列接下來的動作一定是斷訊、斷網，讓那些悲慘照片傳不出來。

「聖城醫院，現在難民加上病人，大概有1萬4千人，那是很大的醫院！就在加薩City裡面。」郭正亮指出，以色列認為下方就是哈瑪斯的指揮辦公室，他說他透過各種情報蒐集等等。事實上哈瑪斯重要的地道的辦公室，大概都是在醫院、清真寺、還有學校的下面。

「全世界都是這樣！」郭正亮提到，事實上俄羅斯打烏克蘭也有同樣狀況，而且你住的是地道，那是更明顯。如果不是地道，巷戰的時候跟你對抗的人，一定也會依附在比較重要的建物。所以俄烏戰爭不是也有打百貨商場？引起了抗議，但結果現場發現有武器。

「坦白講就是戰爭的時候分寸拿捏」，郭正亮指出，若裡面有1萬4千人是病患跟難民，也許其中屬於哈瑪斯組織者有500人，你以色列就是照打？就是這樣的意思；也許你消滅了那500個，那請問病患跟難民死了幾個？「我看至少死5000！就是這樣的一個情況！」

郭正亮預言，以色列接下來的動作，一定是斷訊、斷網，「讓你電話打不出去」，這講的是手機的訊號，第二個就是讓你網路上不去，然後一些悲慘照片你就傳不出來；「簡單講就是新聞管制，他用這種方式來做徹底的新聞管制，他的時間就要拿捏、速戰速決」。