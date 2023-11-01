儘管周一美股收高，但顯然無力挽回10月以來的頹勢。周二（31日）美股早盤走勢疲弱，由於最新就業數據顯示，美國第3季僱傭成本指數意外加速成長，市場憂心強勁的就業市場恐讓通膨更難退燒，且維持在美國聯準會（Fed）的目標水準之上。

截至台北時間31日晚間11點40分，道瓊工業指數下跌32.30點（或0.10%），暫報32896.66點；那斯達克指數下跌25.10點（或0.20%），暫報12764.39點；標普500指數上漲1.56點（或0.04%），暫報4168.38點；費城半導體指數上漲肘15.31點（或0.48%），暫報3200.49點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果跌0.73%，谷歌母公司Alphabet跌近1%，微軟跌0.68%，亞馬遜跌0.55%，臉書母公司Meta跌0.88%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達大跌近3%，超微小跌0.12%，台積電ADR跌0.46%，聯電ADR跌0.07%。

Fed將於台灣時間周四（11月2日）凌晨2點公佈最新利率決策。摩根大通首席市場策略師Marko Kolanovic表示，隨著貨幣緊縮政策對美國企業的影響全面浮現，華爾街對未來幾季的企業收益將以2位數成長的樂觀預期將需要向下修正。