巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列之間的戰火已打了25天。以色列空襲行動未鬆手，不斷有巴勒斯坦人死於狂轟濫炸。前立委郭正亮31日在《鄭亦真辣晚報》節目指出，以色列總理納坦雅胡想速戰速決，但高估了自己，美國在打伊拉克的時候，也一直認為可以速戰速決，結果就是殺不光，打越戰的時候也是這樣。但這樣設定目標消滅座標，北加薩沒能力走掉的人可能高達30萬，如果以軍開進城市，那個死傷就會迅速飆高。

「可是我跟你講，他這個就是高估自己了！」郭正亮直言，美國在打伊拉克的時候，也一直認為他可以這樣做、速戰速決，結果就是殺不光！到處都是神出鬼沒的對手。事實上打越戰的時候也是這樣，越戰就有地道，大家都知道，那怎麼殺越共都殺不完。「我認為哈瑪斯也是類似的！」因為他地下的地道一般估計是200條以上，你再怎麼炸，他就是跑來跑去，你現在要來炸，我就先躲起來，等你炸完了，我再出來。

郭正亮表示，這個是納坦雅胡的如意算盤，他以為把地道炸一炸，把一些辦公室，還有對以色列射火箭彈的地方都被偵測出來了，所以他就設了很多座標，他現在就在消滅那些座標，他就認為他消滅完這些座標，大概哈瑪斯也差不多了？可是重點是，現在在北加薩還有多少人？地面上走不掉的，可能有婦孺、老人、病人，或者經濟條件太差走不掉的，有人說剩下10幾萬，有人說可能高達30萬。

「所以他清洗的過程中，還不斷發傳單，叫你趕快離開！可是我認為，離開的人會很少，因為他們大概就是無能為力的人！」郭正亮強調，有人是沒有車，或是沒能力走那麼遠，你到了南加薩，你也沒有房子住。他現在在加薩的郊外，如果進入城市，「我認為那個死傷就會迅速飆高！」