勝王日前公布將在超商推出泡麵，如今也陸續上架，傳出供不應求，甚至有人跑7間超商都沒找到。就有網友幸運買到，並分享食用口感，卻直言「究竟是自己期待太大，還是真的不行，自己也說不上來了」，引起討論。

鄉民在PTT CVS版分享勝王泡麵口感，他直言日前看到粉專宣傳，半夜剛好貨架上有看到，就買了一碗。他表示，勝王評價兩極，但自己認為其拉麵是屬於好吃的，因此買來嘗鮮。

原PO直言自己並沒有特別奢求原味重現，只希望湯頭味道至少達標，「至少也該有些牡蠣香味或是味道吧」，但實際吃下肚後，與原本拉麵相比實在太過清淡，麵條也跟一般泡麵差不多，「究竟是自己期待太大，還是真的不行，自己也說不上來了」。

鄉民紛紛留言：「看來這泡麵需要再牡蠣一點」、「覺得泡麵真的不能要求太多」、「台灣的拉麵泡麵目前都做不到像日本那樣一包高湯濃死你的那種」、「感謝滅火」、「還是會想買來吃吃看，但不會抱太大期待了」。