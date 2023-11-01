泰國政府31日開放台灣、印度免簽，可停留在當地30天，就有網友詢問，泰國此舉是否會成為壓垮國旅的最後一根稻草，引起鄉民熱議，就有人點出當地一大優勢，直言確實有可能。

網友在PTT八卦版發問「泰國給免簽會成壓垮國旅的稲草嗎？」，他說泰國無論住宿，吃喝通勤都比國旅便宜，還能夠色色，加上機票才幾千元而已，是否會變成壓垮國旅的稻草。

對此鄉民們意見兩極：「沒影響，依然跑日本」、「阿公阿嬤很有錢的..國旅怎麼會倒」、「泰國跟日本玩法不同吧」、「壓垮國旅的是房價跟沒特色的景點」、「哪有那麼誇張，多個免簽就倒」、「曼谷7400可以吃到米其林一星，遲到還不會被沒收(訂金)」、「泰國旅遊超強的…一群井蛙」。

其中一名鄉民表示當地「旅館價格完全沒漲」是一大優勢，台灣人可能不會很愛泰國，但泰國一下飛機全程跟團都比台灣花得值，更別提泰國疫情後旅館價格完全沒漲，反觀日台都漲好幾成；另一名鄉民則說，免簽另一個重點在於當中繼去歐洲更便宜，「不然台灣直飛歐洲那個價格很誇張」。