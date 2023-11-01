位在新北新莊的輔仁大學雖然是私立學校，但其知名度不輸國立大學，不僅學生超過2.5萬人，網路更流傳「輔大正妹多」說法。「懷舊達人」文史工作者張哲生在臉書貼出一張40年前的輔大鳥瞰圖，引起熱議，不少人直呼好美，也勾起許多老學長們留言回憶。

張哲生在臉書貼出了1983年的輔大空拍圖，透過照片可以看到，超過20棟的教學大樓，被寬敞的中央大道一分為二，四周則是綠油油的農田與樹林，好似聳立在綠洲中的科學園區，讓張哲生忍不住讚嘆相當優美。

張哲生解釋，理學院的建築形式是採取中國圖騰設計，從辦公大樓、教學大樓、圖書館到女生宿舍，乃呈現「龍」「鳳」拱珠配對圖案，其設計意義主要希望輔仁學子們能成龍成鳳；建材則大都來自德國，色系主要為灰白兩色。

不少網友與校友紛紛留言：「真的很美」、「哇，萬里良田啊」、「懷念，天橋依舊健在」、「真是賞心悅目的乾爽」、「第一次看見，感覺很特別耶」、「原來以前體育場，跟現在不同位置」、「可惜十多年前中央大道的樹被砍掉，改成活動廣場」、「好久沒去了，以前印象最深的就是校門口的客運總站...」、「其實最懷念的是比臉大的菠蘿麵包」、「現在變好多，多了新的理工大樓、野聲樓改名于斌樓、三重客運變成停車場...」、「常在中美堂迷路，一直走不出去」。