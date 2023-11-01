「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《新寶島曼波》，日前舉行電影發表會，出品人童子賢致詞時感謝楊澤與工作團隊歷時6年來的用心與付出。童子賢也引述楊澤詩句表示，追求「站在對的一邊」的族群就不用特別來看這部電影，因為這部片是「祇想站在愛的一邊」，突顯作品拋下紀錄片的定義，讓主角楊澤退居不同視角，跳脫人生編年史手法呈現。

童子賢表示，《新寶島曼波》是楊澤創作生涯的高峰，「楊澤寫不一樣的詩、寫不一樣的歌」來創作電影，還打開手機引述林懷民提供的簡訊，讚賞這部片是「楊澤的驚世大作，非文青觀眾也會大喊『水啦！』」

楊澤也以三句話定義《新寶島曼波》，描述這部片「風景很美、音樂動聽、人物離奇」，宛如台灣風情畫一般。而說起這部以「音樂片」為主軸的緣起，是因為自己學會在YouTube上瀏覽各年代的音樂歌曲，進而幸運地遇見年輕世代繆夫人樂團一起創作。

楊澤引述自己在宣傳過程中被介紹成「上古文青」，然而今天到場觀影的台大學長胡德夫、恆春民謠老歌人就是「上古神獸」，透過《新寶島曼波》將老中青齊聚一堂，光是片中讓跨世代創作者並置，就是非常珍貴的畫面。楊澤期望透過片中山水、大地的美，讓人們可以致敬和回歸到「眾生相的境界」。