白宮發言人尚皮耶今天證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平預期將於11月中旬在舊金山舉行的亞太經濟合作會議領袖峰會場邊舉行雙邊會談，進行建設性對話。

尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行記者會上被問及是否會考慮調降關稅或放鬆管制，以換取習近平出席亞太經合會（APEC）峰會時表示，美國政策以及與中國發展關係的方式並未改變。美中處於激烈競爭狀態，激烈競爭意味著激烈外交，這將是「一場艱難但重要的對話」。

她表示，拜登期待與習近平會晤。會談將在舊金山舉行，「這將是一次建設性會談」。不過，她不願對細節多做說明。

媒體追問雙邊會談是否會舉行時，尚皮耶表示，「會的」。「我們的目標是領袖將在11月於舊金山舉行會談，進行建設性對話」。

習近平是否會親自出席11月中旬舉行的APEC領袖峰會，並與拜登（Joe Biden）舉行場邊雙邊會談，外界高度關注。

中共中央政治局委員、外交部長王毅上週訪問華府，分別與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤，並與拜登有過長達1小時的會談後，美國資深官員表示，美中同意一起努力，推動拜登與習近平下個月會談。（編輯：陳政一）1121101