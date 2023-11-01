台北市士林國中日前被爆出合作社違法販售炸雞塊以及含糖飲料，北市議員應曉薇直指該合作社「超黑」，懷疑校長和學務主任夫妻是共犯結構，甚至還凹營養午餐秘書到合作社工作。更離譜的是，教育局介入調查，校方竟回應「資料不見」，而每月營業額20萬元也變成了月虧損5千元。吹哨者怒轟學校「把孩子當肥羊宰！」憂心一向以「品德教育」為傲的士林國中就此沉淪。

有吹哨者日前指控士林國中合作社販售的部分食品與教育部「校園飲品及點心販售範圍」法規背道而馳，而合作社販售這些物品的時間點，和該校校長2018年8月到職時間相符，吹哨者懷疑校長、主任等高層是「利益共同體」，而且是球員兼裁判，身兼校方監督之責和合作社幽靈業者，帶頭違法。

士林國中販售現炸雞塊、含糖的紅茶綠茶等飲料，每到下課合作社人潮不斷，據估計一個月營收20萬元。（圖／民眾提供）

其實，原本該校合作社僅販售制服等用品，自從改變販售項目後，下課時間超熱門，「有學生早餐紅茶配雞塊、午餐配綠茶，下午是奶茶加熱狗」。吹哨者表示合作社買好市多的大包雞塊來現炸販售，一個雞塊成本3元賣6元，紅茶奶茶進價1瓶8至10元，合作社賣15元，粗估1天營業額上看1萬元，一個月至少20萬元。

今年10月社會局糾正士林國中，認為學務主任身兼合作社經理和理事主席「於法未符」。（圖／民眾提供）

市議員應曉薇直指該合作社月營業額20萬元，但提出的帳面上每月虧損5千，教育局調查後，校方認了未與進貨廠商訂採購契約，此外竟有資料遺失無法追溯提供。實際上，合作社管理問題於今年10月11日才被社會局認定「於法未符」，並對「學務主任身兼督導之責的合作社理事主席卻又擔任經營方的合作社經理」予以糾正。

另外，今年5月合作社曾遭稽查不合格，校方稱已將不符合規定的食物下架但實際上仍繼續販售，10月中又被檢舉才露餡；應曉薇透露接獲吹哨者檢舉後，校長一開始否認有賣給學生，是「賣給自家教職員」，但後續被查出一個月販售20萬元，而教職員僅200餘人，人數和營業額對不起來，最後才勉強認了有賣給學生。

另外，據了解，該合作社被學務主任和負責總務的郭姓夫妻檔把持，還將原本派駐校內的營養午餐秘書陳女凹到合作社上班，陳女為了工作不敢吭聲，且陳女每天都有做帳，也將其交與郭妻，但合作社違法事件曝光後，帳冊不知為何全不見，校方還將責任推給「幽靈合作社業者」。應曉薇質疑「師道在哪？」她已將疑似假開會紀錄、假帳冊等通通提供給檢方、揪出校園不法。

對此，北市教育局表示，今年5月曾抽查士林國中合作社，查獲販售含糖飲料等非校園食品規定手冊登錄的產品，要求學校全面檢視並下架，當時回報已改善，但教育局發現學校仍繼續販售，要求學校提交檢討報告並召開考績會；至於合作社帳目部分，教育局已偕同政風單位啟動相關調查作業，如有不法情事，將依法移送司法機關。

對此，黑色合作社一案曝光後，校長林凱瓊面對媒體坦言確實督導不周，「該承擔就承擔，會配合教育局調查，有錯就修正」，否認自己有「發大財」，藉合作社圖利等違法情事，而合作社每月營業額也非20萬元。

對於遭質疑和校長是利益共同體等指控，學務主任喊冤表示是被抹黑扭曲，他在校服務20幾年，一切經得起檢視，社會局每年都委託會計師事務所查合作社的帳，目前相關單位都已介入調查，他也辭去所有合作社相關職務，「公道自在人心，該承擔、負責的我都會負起責任，靜待調查結果還我清白」。另外，他也懷疑這一系列的操作，疑似是有心人針對校長在校已滿6年，即將調動有關。

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