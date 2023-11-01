台北市士林國中合作社長期販售炸雞塊、含糖飲料，每月營收20萬，與教育部頒定之「校園飲品及點心販售範圍」背道而馳，也讓「禁垃圾食物進校園」走回頭路，市議員應曉薇質疑校長與學務主任夫妻是利益共同體，合作社營收儼然成為學校黑帳小金庫，而校方遭調查時卻稱「帳冊不見」，且帳面上負5千元，日前校長林凱瓊也否認有中飽私囊，坦言「督導不周，該承擔就承擔」。

吹哨者表示，由於合作社販售雞塊太出名，還有其他學校慕名而來，校方更將本來位在地下室的合作社搬到1樓家政教室，如遇上稽查，就以「教職員合作社」為說詞。曾有位老師擔任合作社委員，在開會時表示販售雞塊、含糖飲料是公然違法，馬上遭撻伐，最後該名老師黯然離職，吹哨者看不下去高層繼續亂搞發財，挺身而出控訴，也憂心自己成為校園霸凌受害者。

教育部頒定「校園飲品及點心販售範圍」，一份點心熱量應在250大卡以內，但100公克的炸雞塊熱量就有213大卡。（示意圖／翻攝好市多網站）

本刊調查，2017年10月曾有立委提出「學校衛生法」24條之一修正法案，有鑑於當時國小國中過重及肥胖比率佔28.7%、29.2%，胖弟胖妹多，立委提議中小學全面禁售高鹽、高油、高脂、含反式脂肪的食物，以及含糖飲料，從行政命令提升至法律位階，當時引起熱議。回溯最早以前的學校合作社，販售甜鹹麵包、零嘴洋芋片、汽水等各式飲品、冰棒等，隨著時代演進，「禁垃圾食物進校園」意識抬頭加上教育部訂出「校園飲品及點心販售範圍」，商品限制多，一度讓合作社無法經營。

違法事件曝光後，校方表示合作社部分資料已遺失，也坦承未與進貨廠商簽訂採購合約。（圖／議員應曉薇提供）

依照教育部頒定之「校園飲品及點心販售範圍」，國民中小學學校午餐供應之飲品及點心食品，一份熱量應在250大卡以下，飲品指的是百分之百果（蔬菜）汁、鮮乳、保久乳、豆漿、優酪乳、包裝飲用水及礦泉水等7種液態食品；點心指的是用於補充正餐之不足，「熱量較正餐為少，具有補充營養及矯正偏食之功用」。

其中，飲品和點心的脂肪、糖、油等含量，以一份250大卡規定來說，脂肪含量應在30﹪以下、鈉含量應在400毫克以下、校園烘焙食品(麵包、餅、米製品)油及糖所提供熱量總和不得超過總熱量40﹪等等。簡單來說，炸雞塊、披薩以及含糖茶飲、發酵乳飲品、愛玉、布丁、非100%果蔬汁等都不得提供。

北市教育局表示，合作社帳目部分，教育局已偕同政風單位啟動相關調查作業，如有不法情事，將依法移送司法機關。此外，已通函各校，重申校園合作社販售食品要符合教育部、教育局法規，未來將無預警、不定期進行校園食品抽查及輔導工作，抽查不合格的學校要在7天內提交改善及檢討報告，教育局增加不定期到校複查次數。逾期未改善的學校，教育局將追究學校相關主管人員未盡督導責任，視情節輕重給予行政懲處。

對此，校長林凱瓊面對媒體坦言確實督導不周，「該承擔就承擔，會配合教育局調查，有錯就修正」，否認自己有「發大財」，藉合作社圖利等違法情事，而合作社每月營業額也非20萬元。

對於遭質疑和校長是利益共同體等指控，學務主任喊冤表示是被抹黑扭曲，他在校服務20幾年，一切經得起檢視，社會局每年都委託會計師事務所查合作社的帳，目前相關單位都已介入調查，他也辭去所有合作社相關職務，「公道自在人心，該承擔、負責的我都會負起責任，靜待調查結果還我清白」。另外，他也懷疑這一系列的操作，疑似是有心人針對校長在校已滿6年，即將調動有關。

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