受美國科技股大跌拖累，上周台股成了外資提款機，外資在10月26日賣超286.88億元，卻反手買進多檔AI人工智慧概念股，其中緯創資通（3231）成了買超冠軍，單日買超1.4萬張。

儘管美國不斷擴大對中國晶片禁令，AI晶片龍頭輝達首當其衝，漲多回跌下，廣達（2382）10月31日收在189元，緯創收在89.4元，緯穎（6669）則是1520元。不過，TrendForce仍看好AI伺服器及AI晶片需求，預估2023年AI伺服器出貨量近120萬台，年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，而預計2026年將占到15%。

今年台美股市都掀起AI巨浪，在輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳5月參加台北國際電腦展COMPUTEX時衝上高峰，演講後，全球矚目的「皮衣刀客」黃仁勳親自到訪廣達旗下的雲達攤子站台，還脫下招牌皮夾克給雲達總經理楊麒令穿，這一穿讓廣達市值整個翻倍，股價從年頭的72元，一路往上，8月衝出272.5元新高。

不過，沒有在展覽上擺攤的緯創飆得比廣達更猛，從今年1月約30元，衝到7月最高峰158元，緯創子公司緯穎科技更是從1月的723元，漲到7月最高點2215元。

「我在2月時發現緯穎有AI概念時進場，在漲多回跌前出脫，半年就賺了上百萬。」一位股民笑得合不攏嘴，向CTWANT記者炫耀他的戰績。

去年底ChatGPT紅起來後，AI模型相關應用需要搭載GPU、FPGA、ASIC等晶片的 AI 伺服器做為運算基礎；研調機構 TrendForce 指出，目前以輝達 GPU（如 A100 晶片）為主流，市占率 6到7成，而緯創就是DGX A100（AI伺服器系統模組）及HGXH100（AI伺服器次系統模組）的主力供應商，法人認為，光是AI伺服器就能為緯創貢獻200到300億元營收。

輝達創辦人黃仁勳出席COMPUTEX演講，引發AI風潮。（圖／黃耀徵攝）

然而，緯創拿下這訂單，也是默默紮馬步了很久。業內人士向CTWANT記者透露，「其實當年輝達會找上緯創做DGX的系統組裝，就是因為輝達在AI領域還沒做出成績時，伺服器大廠都不願意陪他『練功』，是緯創的子公司緯穎雪中送炭，很早就開始跟他合作，等於是支持與陪伴他走過了最艱難的研發時間。」

「當時我也沒想到AI會變成今天的局面！」緯創資通董事長林憲銘與緯穎科技董事長洪麗寗在10月20日的「2023年台灣企業升級轉型論壇」上，同台聊起這段往事，笑鬧間透露不少當年秘辛。

緯創自2001年從宏碁集團分拆獨立後，以筆電、桌電與伺服器等代工為本業，後切入手機、資通訊及雲端等代工，也就是原廠委託設計的ODM廠，但2010年有了變化。當時，臉書、微軟等公司跳過只賣包套方案的品牌商，想直接找ODM廠打造符合自己需求的雲端硬體，問了很多家都碰壁，當然也找上緯創。

此一要求，等於打破原有銷售模式，原本是代工廠將伺服器出貨給國際大型品牌廠，例如戴爾、惠普等，軟硬體系統整合後，再交付給雲端服務供應商。這使緯創陷入兩難，這些伺服器品牌商也是緯創的筆電代工業務重要客戶，如果接了伺服器生意，就變成客戶的競爭對手，還沒賺到錢就得罪原本的大客戶。

當時擔任緯創企業產品事業群總經理暨營運長的洪麗寗，真的不想放棄這個機會，她還一度動念想離職創業，威逼林憲銘好好思考這些潛力客戶的重要性。「機會已經來了，客戶找上門來，但我們不敢吃、也吃不下來，那就分開吧！」林憲銘憶起當時。

事實上，緯創從宏碁分割出來時，就是面臨一樣挑戰，當時外國筆電品牌客戶挑明跟他說，「你只要一天帶著acer的帽子，我就不能跟你做生意，因為我不相信你在關鍵時刻的決策。」

兩年後，也就是2012年，「當天會議就在30分鐘內拍板，讓洪麗寗出去闖。」林憲銘說，而洪麗寗也跟她的夥伴在辦公室踱了20秒的步，然後大喊「走的時候到了！」林憲銘從緯創的各部門挖錢，一共9500萬元，交給洪麗寗，要她做個「輕資產」的公司，不要管製造，先把目標客戶的需求搞好就行。

這家新公司就是緯穎，鎖定雲端伺服器業務、專攻雲端客戶，提供巨型資料中心(Mega Data Center)、雲端基礎架構(CloudInfrastructure)產品及系統解決方案服務。「不過這個真的很難，因為產品需求差異越來越大。」林憲銘說。

緯穎從2012年到2016年都在虧錢，要整合、要找問題，短時間內看不到成效，組織內部抱怨聲四起、開始斤斤計較。林憲銘說，「當時最重要的就是穩住軍心，在費用分攤、資源分布上去裁決並協調，並鼓勵每個部門，讓大家都覺得自己是有機會的，所以才有動力去挑戰。」林憲銘笑著跟CTWANT記者這樣說，「現在看起來，我做得還不錯。」

成軍四年後，機會再度上門。當時身兼緯穎董事長的林憲銘透露，「我們早在2016年就知道輝達要發展GPU，」當時沒人知道GPU能在未來的AI時代，成為簡單高效運行生成式AI模型的最好選擇，「高層內部討論時很掙扎，因為出貨量真的很少，許多同業都不想接這種案子，加上做下去後才發現沒有想像的容易，技術跟過往的伺服器製造經驗有很大的不同，」花費大量時間與人力、金錢投資下去可能不划算。

緯穎股價在7月漲破2千元，後續漲多回跌，但法人仍看好後市。（圖／翻攝緯穎官網、奇摩股市）

不過，緯穎的團隊說想要堅持做下去，也還好緯創在製造上有基本底子，讓緯穎專注去做最難搞的客戶需求。也因此，緯創早在2017年左右，就跟著輝達投入AI相關研發，就這樣默默做了五、六年，包括GPU伺服器、GPU加速卡等，所以當現在有更多AI應用發生時，緯創已站在前端。「還好是客戶有前瞻性，在前面開拓了未來。」林憲銘說。

緯穎去年營收近3000億元，法人預估，AI伺服器在去年營收占約1成，但明年可望成長至3成，雖然量體沒有老大哥鴻海、廣達多，但今年開發中的新品五成都是AI伺服器，可說是「很純」的AI概念股。

外資券商認為，緯穎受惠於特殊應用晶片（ASIC）伺服器的營收與毛利向上、GPU伺服器長線成長動能穩健，研判緯穎未來還是很有成長，股價回跌反而創造重新買進的機會，維持「買進」評等，目標價放在2千以上。本土法人也認為，隨全球伺服器需求穩定，AI伺服器出貨量開始加溫，抵銷一般用途伺服器出貨衰退，緯穎第四季營收可望季增35％。

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