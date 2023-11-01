桂綸鎂、戴立忍愛情長跑18年，兩人交往期間相當低調，沒想到就連私下約會都帶著一名友人陪同。時報周刊CTWANT在10月23日晚間直擊今年一同入圍金鐘可惜都鎩羽而歸的戴立忍、桂綸鎂，一前一後步出餐廳，原以為是情侶倆的約會，沒想到後頭卻突然出現一名打扮中性的女性友人，3人在餐廳外聊天時，桂綸鎂甚至不是抱著男友，而是開心地從背後環抱友人，簡直是超亮的電燈泡。

原以為是戴立忍、桂綸鎂兩人約會，沒想到後頭出現一名打扮中性的女性友人當電燈泡。（圖／本刊攝影組）

戴立忍一走出餐廳便從上衣口袋拿出香菸。（圖／本刊攝影組）

戴立忍邊抽菸邊貼心地幫同行友人點菸。（圖／本刊攝影組）

桂綸鎂提著牛排館提袋陪戴立忍與朋友在路邊抽菸聊天，全程口罩戴緊緊，還從友人背後抱著對方。（圖／本刊攝影組）

10月23日晚間10點39分，本刊直擊戴著口罩的戴立忍和桂綸鎂現身台北市中山區的高檔牛排館外，同行的還有一名穿著中性的女友人，戴立忍、桂綸鎂一黑一白，和友人皆衣著休閒輕便，對比桂綸鎂頂著招牌短髮以及白襯衫加上牛仔褲，戴立忍一身黑衣、留著長髮，相當率性，大叔感十足。

戴立忍不知道發現什麼東西，手指著上方，桂綸鎂與友人立刻抬頭。（圖／本刊攝影組）

不知三人說到什麼，桂綸鎂笑到瞇瞇眼還緊摟住友人的肩。（圖／本刊攝影組）

戴立忍一走出餐廳便從上衣口袋拿出香菸，並拉下口罩點燃香菸解癮，接著也貼心的幫同行友人點菸，而桂綸鎂則提著牛排館的提袋跟在後頭，並陪著戴立忍與朋友站在路邊抽菸聊天，還好全程口罩戴緊緊，擋下不少二手菸。

三人穿越馬路去尋找到停在路邊停車格的車，戴立忍一頭隨性中長髮大叔味十足。（圖／本刊攝影組）

戴立忍負責開車載著桂綸鎂和友人離開。（圖／本刊攝影組）

兩人交往多年，互動猶如老夫老妻般自在，不過3人聊天期間，桂綸鎂沒依偎著男友，反倒是緊緊貼著女性友人，一會兒從友人背後抱著對方，一會兒又緊緊地摟著對方的肩，而戴立忍對此看起來也相當習慣。

就在聊得開心時，戴立忍不知道發現什麼東西，手指著上方，桂綸鎂與友人立刻抬頭，友人更是張大嘴巴一臉驚訝，3人抬著頭看得入神，令人好奇戴立忍到底發現了什麼有趣的東西，但相信應該不是「有流星，快許願！」這種老掉牙的浪漫。

吃飽喝足又抽完菸後，3人準備離開，這時桂綸鎂再度緊摟朋友的肩膀，更親暱地把頭靠向對方，雖然戴著口罩，仍看得出桂綸鎂笑出瞇瞇眼，而朋友也笑得開心，看來一行人的聚會相當愉快。隨後3人邊走邊聊穿越馬路，找到停在路邊停車格的車，接著戴立忍負責開車，載著桂綸鎂和友人離開。

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