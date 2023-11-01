桂綸鎂與大她17歲的戴立忍因合作電影《經過》相識相戀至今18年，兩人從未正面認愛，今年3月，桂綸鎂登上時尚雜誌封面時談及靈魂伴侶，她難得鬆口表示，確實遇見了讓她很安心自在、什麼都能聊的人，她說：「我覺得生命裡有這樣的人讓我很安心，好像是你定了個錨一樣。」雖然沒有指名道姓，但感覺得出她對這段情的堅定。

桂綸鎂與大她17歲的戴立忍因合作電影《經過》墜入愛河至今18年。（圖／翻攝自網路）

桂綸鎂幾乎沒有在公開訪問時提過與戴立忍的戀情，從不放閃但卻能細水長流。（圖／公視提供）

兩人對戀情十分低調，桂綸鎂幾次在活動上被問到感情，她總能迂迴避開，不婚的她曾回應媒體：「人生閲歷百百種，不是只有生小孩，現在好好生活就對了。」還曾在汽車活動上被點名戴立忍是否坐過她的車時，桂綸鎂直接笑說：「好直接喔！下一題吧！」也就是因為從不正面回答，兩人多次被臆測已經分手，她也從不說明，真的專注於「好好生活」，當然這生活一直是有著戴立忍的陪伴。

在2009年時，戴立忍以自編自導的《不能沒有你》拿下金馬獎「最佳原著劇本獎」，上台時桂綸鎂剛巧擔任頒獎人，大方地對男友獻上愛的擁抱，畫面經典。（圖／報系資料照）

今年她拍攝時尚雜誌，難得對感情侃侃而談，桂綸鎂透露，「認識這個人之後，你不再純粹覺得孤獨，就算你一個人，你也不覺得孤獨。我也不清楚人的緣分多長多遠，但至少現階段有這樣的情誼，每一刻都要好好珍惜。」雖然未講明對象，但被問及「和這個人認識很久了嗎？」她害羞地承認：「對，很久了，很久了，滿好的。」

兩人情纏多年鮮少同框，很偶爾被媒體拍到日常約會外，最高調的就屬2009年時，戴立忍以自編自導的《不能沒有你》拿下金馬獎「最佳原著劇本獎」上台時，桂綸鎂剛巧擔任頒獎人，她在台上大方的對男友獻上愛的擁抱，成了稀有也經典的畫面。

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