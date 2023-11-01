情侶檔桂綸鎂、戴立忍分別是金馬影后以及金鐘視帝，兩人在上月21日剛結束的金鐘獎上各以作品《台北女子圖鑑》、《人選之人》入圍視后以及迷你劇集最佳男配角，不料兩人雙雙失利，分別輸給新科視后蔡淑臻以及黃迪揚，不過兩人在各大獎項、影展都已是常客，沒得獎並未影響兩人好心情，典禮隔兩天後仍開心地與友人約吃牛排大餐，氣氛愉快。

桂綸鎂（中）曾以《女朋友。男朋友》獲得第49屆金馬獎最佳女主角獎。（圖／北影提供）

雖然早已是影后級人物，但桂綸鎂（右）靠著《台北女子圖鑑》入圍金鐘獎卻是頭一遭。（圖／本刊攝影組）

2002年出道的桂綸鎂早在2012年就以《女朋友。男朋友》奪得金馬獎最佳女主角、亞太影展最佳女主角。但她作品多以電影為主，電視劇至今只拍過《危險心靈》、《波麗士大人》與今年助她入圍的《台北女子圖鑑》，雖已經是影后等級的演員，但今年卻是首次入圍金鐘獎。

戴立忍今年以《人選之人－造浪者》入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）最佳男配角獎。（圖／Netflix提供）

10月21日桂綸鎂一身精品禮服華麗出席典禮，雖然因時間緊迫在紅毯後台未能受訪，但她仍親切地向鏡頭揮手微笑，不小心走錯入場方向時，她俏皮的轉身不慎踉蹌一步，但臉上始終掛著微笑，頒獎典禮最後雖輸給蔡淑臻未能拿下視后，但在揭獎的第一時間她仍大方獻上擁抱祝賀對方。

戴立忍（右）是各大獎項的常勝軍，演戲導戲都備受肯定。（圖／報系資料照）

相比桂綸鎂慎重出席金鐘獎，以《人選之人－造浪者》入圍迷你劇集（電視電影）最佳男配角獎的戴立忍，則未出席頒獎典禮，最後同樣未能拿下獎項。不過與女友同樣是各大典禮常勝軍的他，早在1999年、2000年就分別以《想死趁現在》、《濁水溪的契約》拿下金馬獎最佳男配角獎以及金鐘獎視帝寶座，這之後戴立忍也多次被兩金以及台北電影節提名並獲獎。

演而優則導，戴立忍2009年時親自製作、編導的電影《不能沒有你》不僅拿下第46屆金馬獎最佳導演、最佳劇情片、最佳原著劇本、觀眾票選最佳影片四獎項，更是橫掃國際各大影展與獎項，演戲導戲均實力驚人。

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