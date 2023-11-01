34歲的男星張瀚元，長相帥氣、武術功夫一流，形象是溫柔暖男，很受到師奶的歡迎，不過師奶們抱歉了，時報周刊CTWANT近日發現張瀚元已戀愛ING，且對象也十分優質，是25歲的統一獅啦啦隊「Uni Girls」的成員許斐棋（Faye），雖然有9歲的年齡差，男帥女美外型挺登對的，本刊直擊兩人連日甜蜜約會，張瀚元更是直接到許斐棋家過夜，感情似乎已進展到受家長的認可的程度。

本刊直擊張瀚元的日常除了去健身房（左），就是去許斐棋家或約會。（圖／本刊攝影組）

在經過一晚後，張瀚元開車載著許斐棋離開新北市某知名社區，此處也是許斐棋的住所。（圖／本刊攝影組）

許斐棋先下車進入咖啡廳找座位點餐。（圖／本刊攝影組）

張瀚元停好車後也進入咖啡廳與許斐棋會合。（圖／本刊攝影組）

10月13日中午12點43分，張瀚元走出位於新北市中和區的住處，一身整齊斯文打扮的他，驅車前往台北市信義區一處商業大廈。經過約莫半個小時，張瀚元和一名男子走出大廈，接著獨自驅車到了中山區，停好車後，先在路邊自拍了一張帥照，然後換了雙鞋，走到他教巴西武術的健身房，直到晚間七點多離開。7點56分，張瀚元開車進新北市某大型社區，而該社區正是許斐棋的家。

兩人並肩而坐靠得很近話說個不停，許斐棋還把手肘壓在張瀚元大腿上。（圖／本刊攝影組）

兩人又聊天又碰來碰去的，肢體動作頗多。（圖／本刊攝影組）

離開咖啡廳後張瀚元與許斐棋一同去健身，許斐棋的服裝相當吸睛。（圖／本刊攝影組）

健身完後張瀚元與許斐棋又去逛街買衣服買食物。（圖／本刊攝影組）

隔天，14日下午3點整，經過19個鐘頭後，張瀚元的車終於開出社區，副駕駛座隱約可以看到坐著短髮女子。3點24分，車子停在松山車站附近，下車的女子果然就是許斐棋。她穿著粉色緊身上衣，這衣服從後面看是平淡無奇，沒想到，正面是非常火辣，胸前挖空，展現出傲人的身材，搭上她全身運動行頭，的確很有健康美，讓人不自覺多看兩眼。

張瀚元與許斐棋逛街時是緊摟在一起完全沒遮掩。（圖／本刊攝影組）

小倆口走在路上也時時牽緊緊，感情極好。（圖／本刊攝影組）

據觀察許斐棋也跟父母住在一起，看來張瀚元應該已獲得許家人認可。（圖／本刊攝影組）

許斐棋先下車買了2杯咖啡和三明治，而張瀚元則將車子停到停車場，再回來和女方會合。兩人找了戶外區的位置坐下，邊吃三明治、邊喝咖啡，不時也和對方開心聊天，兩人話題還挺多的。4點多，吃喝得差不多，許斐棋將耳機拿給張瀚元戴上，並用手機播放影片給對方看，兩人湊近看著同個螢幕，就像是情侶相互分享趣事的樣子，許斐棋手肘很自然地壓著張瀚元的大腿，可見關係很親暱。看完影片，雙方起身到了一旁健身房的2樓運動。

5點36分，他們一起運動完，走出健身房，到對面的百貨商場逛街。張瀚元在商場的服裝特賣區看了幾件上衣，並詢問女方的意見，接著又到便利商店買地瓜、麵包和茶葉蛋補充能量，離去前還買了便當。6點4分，張瀚元伸手一把將許斐棋緊摟過來，這畫面瞬間男友力全開，儘管商場人來人往，兩人態度很大方，並沒有絲毫想遮掩的意思，往停車場的路上有說有笑，許斐棋也會主動勾著男生的手，一路上就這樣又勾又牽又摟，甜甜蜜蜜的各種手部動作變換不停。晚間6點43分，車子祐開回許斐棋所居住的社區。

從雙方熱戀中的甜蜜互動，可以看出兩人交往應該有段時間，且能在女方家過夜，不難說明彼此的感情相當穩定。加上6日下午4點多，斐棋出席百貨公司專櫃一日店長的活動，活動結束後與父母一起開車離開，一家人先去吃了火鍋，回家了路上又買了甜點。就本刊的觀察，斐棋應該是與父母同住。如此可見，男方也也應該已經得到女方家長的認可。

對於兩人是否為男女朋友關係？張瀚元經紀人表示，「公司不會干涉藝人私下的交友狀況 ，也請大家給他們一點交友空間 ，謝謝大家的關心。」

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