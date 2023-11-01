時報周刊CTWANT日前目擊張瀚元與許斐棋甜蜜約會中，據估算應該交往超過一年，其實雙方的社群媒體上，遍佈了兩人愛的足跡，從去年中秋節到墾丁旅遊、11月共遊宜蘭、12月一起上聖誕花藝課、今年初到日本過年等等等，最近更是一起到新加坡旅遊，在新加坡最火的網紅打卡景點「樟宜機場室內瀑布」，互相幫對方拍攝影片上傳，IG上全都是甜蜜的情侶視角。

從去年中秋節就可發現他們社群上出現情侶視角，或是同個場景拍攝的照片。（圖／翻攝張瀚元、許斐棋IG）

張瀚元去年聖誕節帶許斐棋跟陳如山、蔡尚樺做聖誕花藝，情侶檔還刻意不站在一起。（圖／翻攝IG）

張瀚元與許斐棋雖然不曾公開另一半身份，也不曾公開表明死會，但從IG上，可以發現兩人愛得十分甜蜜，且不斷到處旅遊，這一年來每篇旅遊文，幾乎都是小倆口同行，可在雙方IG文輕鬆發現類似的場景視角，不難看出兩人對這段戀情態度很大方，根本沒有要藏。

張瀚元和許斐棋雖然一起去日本並未分享合照，不過頭上的富士山帽還是露了餡。（圖／翻攝張瀚元、許斐棋IG）

張瀚元在《台灣X檔案》中展現了他的拳腳功夫。（圖／翻攝張瀚元IG）

涂善存（右起）、陳廷軒、張瀚元、林輝瑝曾一同舉辦的「屬於我們的童話Hello Party」，圈粉無數。（圖／翻攝張瀚元IG）

擁有拳擊教練資格的張瀚元，身材練得相當有看頭。（圖／翻攝張瀚元IG）

像是去年中秋節，張瀚元忍不住發文放閃，文中以男孩女孩符號對話，透露他帶女生去墾丁玩，並PO出民宿照片，而好巧不巧，許斐棋也發文「我在墾丁天氣晴」，照片中的植物、特殊石紋地板還跟張瀚元照片中的場景一模一樣，可見兩人已經穩定交往超過一年。

許斐棋是職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」的成員，氣質清新。（圖／翻攝自許斐棋IG）

許斐棋也曾在《全明星運動會》第四季擔任紅隊經理。（圖／翻攝自許斐棋IG）

近來小倆口不止一起旅遊，還發展出專業的短影音，許斐棋的IG現在簡直是個旅遊達人，她以「#FAYE去哪裡玩」分享自己去過的景點、飯店，不難發現很多鏡頭根本是張瀚元掌鏡，除了升級全景相機等攝影裝備，看得出他對運鏡手法、節奏及鏡位切換也頗精進，用心幫許斐棋拍出各種順暢精緻的質感大片，還會老王賣瓜地自己到許斐棋該篇貼文按讚，而張瀚元也同樣以「#瀚我一起玩」來分享旅遊心得，彷彿在呼應許斐棋一般。

說到張瀚元，34歲的他也是適婚年齡了，他以《HIStory3：那一天》、《女力報到》系列及《台灣X檔案》打開知名度，同時他也鑽研拳擊和跆拳道，是擁有專業國際證照的拳擊教練，還有不少女性粉絲指名要他一對一指導。身高180公分的他，有著結實的身材，且個性斯文自律，形象又溫柔，評臉蛋是個溫柔小奶狗，論身材卻是猛爆小狼狗，也算是兩種理想型一次滿足。

許斐棋才25歲，氣質清新又有著魔鬼身材，現在是職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」的成員，還有「純欲短髮戰神」的稱號，曾在《全明星運動會》第四季擔任紅隊經理，高中時曾被選為最正校花。她曾公開理想型，欣賞成熟、比自己年長，外型韓系的男生，至於結婚年齡，她很有想法地說：「沒有什麼一定要結婚的年齡，只有應該結婚的感情。」

對於兩人是否為男女朋友關係？張瀚元經紀人表示，「公司不會干涉藝人私下的交友狀況 ，也請大家給他們一點交友空間 ，謝謝大家的關心。」

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