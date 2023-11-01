中職統一獅Uni Girls成員許斐棋日前被時報周刊CTWANT目擊與男藝人張瀚元甜蜜約會並返家過夜，感情十分甜蜜穩定；其實啦啦隊員除了像林襄或林可是跟運動員交往之外，跟男藝人談戀愛的例子也有不少，他們不但外型都很登對，工作內容相近，應該會有不少共同話題，更加增進彼此感情。

被封為「最正啦啦隊女神」陳怡叡（Yuri），今年8月被本刊拍到與「玖壹壹」成員春風過從甚密，春風不但進出她家，她還搭著春風派來的專車前往春風位於台中的住所，對此Yuri表示「將來找到幸福會跟大家分享的」，間接否認與春風交往，不過早在2020年Yuri也曾被時報周刊拍到與邱宇辰（毛弟）甜蜜約會，大庭廣眾下之下，Yuri更主動伸手從毛弟背後環抱，不只一次與男藝人有好感情。

中職統一獅Uni Girls成員許斐棋被本刊直擊與男演員張瀚元熱戀中。（圖／本刊攝影組）

今年6月本刊曾捕捉到台新夢想家啦啦隊的隊長董梓甯（梓梓）已經名花有主，對象不是她屢傳曖昧的張立東，而是曾與康茵茵合作《慾望七人行》的男演員吳東震。兩人同住在新北市某住宅社區，感情發展似乎已經到了同居階段，不過平時各忙各的各自行動，感覺得出兩人的小心翼翼，就算是一起出國，也都沒有同框照，兩人去年底到泰國出遊跨年，雖然刻意錯開時間PO照，但有好幾張都在同一景點，甚至在某張照片中，吳東震的墨鏡裡明顯可看出是由穿著火辣的梓梓在為他拍照。

啦啦隊員與男藝人交往最知名的，應該要屬峮峮與黃鴻升（小鬼）這對，2020年6月本刊爆出小鬼頻繁進出峮峮住處，兩人戀情曝光，遺憾的是同年9月小鬼因主動脈剝離造成血管阻塞，在家中猝逝，享年36歲，峮峮也首度公開認了兩人交往一年半，只可惜沒能在小鬼生前公開認愛接受大家祝福。此後峮峮朝演藝圈發展十分活躍，今年還入圍金鐘獎，也曾傳出與柯震東有曖昧情，但遭到雙方否認。

李國毅的老婆「橘子」除了是專業舞者、為許多大咖藝人的舞者之外，她也曾是中職統一獅UniGirls的啦啦隊成員，時間長達五年，五官深邃的她身材火辣，舞技自然也是一流。李國毅和橘子早在大學時期就開始交往，2019年在本刊拍到兩人牽手約會後首度鬆口認愛，在2021年交往滿16年時步入禮堂，現兩人育有一女，一家感情緊密。

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