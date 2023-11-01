美國聯邦準備理事會（Fed）為期兩天利率決策會議今天登場，投資人預期聯準會將按兵不動，加上美國公債殖利率回穩，國際油價未再繼續上揚，美股今天收高。

道瓊工業指數上揚123.91點或0.38%，收33052.87點。

標準普爾指數上漲26.98點或0.65%，收4193.80點。

那斯達克指數攀升61.76點或0.48%，收12851.24點。

費城半導體指數大漲30.709點或0.96%，收3215.890點。（譯者：陳政一）1121101