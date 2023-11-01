洲際交易所（ICE）1月交割冷凍濃縮柳橙汁（FCOJ）期貨合約價，31日盤中一度觸及每磅4.17美元的歷史新高，之後回跌到每磅3.83美元。該合約今年來漲幅高達90％。
Reiter Capital Investments交易員雷特（Dave Reiter）在社交平台X發文指出：「這類市場偶爾大出我們預料，有誰會料到柳橙汁漲到每磅4美元？此交易的潛在獲利很驚人。」
柳橙汁期貨的基本面極佳，極端氣候及細菌性病害作祟下，三大柳橙生產國墨西哥、美國和巴西的產量大減，佛羅里達產區近年受到颶風摧殘。
極端氣候及病害衝擊下，美國、巴西、墨西哥等主要柳橙產區的產量大受影響，引起投資人對此商品的興趣，柳橙汁期貨價格31日漲至有此合約交易以來新高。
洲際交易所（ICE）1月交割冷凍濃縮柳橙汁（FCOJ）期貨合約價，31日盤中一度觸及每磅4.17美元的歷史新高，之後回跌到每磅3.83美元。該合約今年來漲幅高達90％。
Reiter Capital Investments交易員雷特（Dave Reiter）在社交平台X發文指出：「這類市場偶爾大出我們預料，有誰會料到柳橙汁漲到每磅4美元？此交易的潛在獲利很驚人。」
柳橙汁期貨的基本面極佳，極端氣候及細菌性病害作祟下，三大柳橙生產國墨西哥、美國和巴西的產量大減，佛羅里達產區近年受到颶風摧殘。
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