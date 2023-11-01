台北市一名徐姓成年男子，與A女是國小同學，前年（110年）9月22日晚間7時許，A女接受邀約前往徐男住處用餐聊天，徐男卻色慾薰心，將坐在電腦椅上的A女，連同椅子推入房間哩，拉A女上床後強行壓制，A女哭喊：「我不要，你冷靜」，仍被指侵得逞。

法院審理，徐男矢口否認強制性交，辯稱：與A女在案發1年前有合意發生過多次性行為；我沒有用力拉扯A女上床、壓制她，沒有聽到A女說：我不要，你冷靜；我沒有摸A女胸部，在事發當下我沒有感覺到A女的不願意，我沒有違反她的意願，但後來確認她的意願，我就停下。

辯護人則稱：當天徐男與A女一同觀看多部成人影片，且長達30分鐘以上，此情況與過往雙方發生性行為前的行為模式非常類似，故徐男認為A女士同意發生性行為。

雙方在發生性行為過程中，A女意願轉變，而以拉褲子拒絕徐男，徐男也馬上停止，並任由A女離去，並未以強制力及違反A女意願而從事性行為；A女對於徐男住處格局、出入動線甚為熟悉，若徐男違反A女意願，當A女掙脫徐男控制後，一定是立即離開徐男住處。

但A女卻留在現場長達12分鐘，期間並用徐男的電腦觀看影片，徐男此時走出房間，與A女聊天、談論影片內容，之後A女才從徐男住處離去，甚至在離開後，對於徐男的問候，A女用笑臉、雙手比讚的貼圖回覆，並無任何異狀，認為徐男並無對A女做出強制性交的行為。

法官審酌，徐男為滿足一己私慾，無視A女性自主決定權，竟以強暴方式，而對A女做出性交行為，其對A女身心所造成之傷害及影響均屬深遠，但念徐男並無前科，研究所肄業、現任職業是軟體工程師等，日前依犯強制性交罪，處有期徒刑3年10月。可上訴。

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