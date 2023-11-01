方志友入圍金馬，演藝事業正攀向高峰。（陳俊吉攝）

方志友入圍金馬，演藝事業正攀向高峰。（陳俊吉攝）

方志友入圍金馬，演藝事業正攀向高峰。（陳俊吉攝）

方志友與謝展榮飾演母子，劇中悲痛出席車禍過世的老公葬禮。（TVBS提供）

方志友在《有生之年》劇中思念車禍過世的老公高嘉揚。（TVBS提供）

32歲的方志友在TVBS原創影集《有生之年》和鄭元暢飾演夫妻，詮釋樂觀又堅強的年輕媽媽「莊秀綾」受觀眾好評，又以電影《本日公休》入圍金馬獎女配角獎，演藝事業正處於入行15年的巔峰！17歲就參加《超級星光大道》選秀節目出道的她，接受專訪時表示，此生還沒參加過這種三金盛會，尤其又適逢金馬60周年，「先努力讓自己冷靜一點，當天應該會很緊張！」還笑說要拿到金馬禮物了，「小煩惱是，檸檬塔要放冷凍庫，金馬結束後再吃！」

方志友說，金馬獎宣布入圍當天，結婚９年多的老公楊銘威晚上跟柯震東去參加朋友婚禮，結束後找她一起去慶祝，「我一去，兩人一直恭喜，我也一直在入圍的雀躍中，還被柯震東虧『怎樣？找到人生中最大的減肥動力了吧？』，我們兩個小時候就認識，他的眼神已經說了很多話，我知道他也替我很開心！」

被柯震東拿「減肥」虧，是因為她本來就是易胖體質，又很會吃，金馬獎真的成了她最好的減肥動力。她自曝連《有生之年》劇情都加入「方志友黑歷史」，請她經紀人當替身，重現「秀綾」產後肥胖、努力運動瘦身準備回歸職場的畫面，「我懷Mia時很放肆吃，胖了22公斤，減了兩年才變回人的樣子，馬上又懷了弟弟，懷第2胎時就很節制，只胖8公斤，做完月子體重就回來了，肉鬆的部分就靠運動！」去年她更進行「百日挑戰」認真運動，1周動6天，肌肉愈來愈緊實。

沒想到今年2月初，她摔傷尾椎被醫生警告不能運動健身，加上原本的工作取消，她開始各種放鬆與放縱，在進行針灸、電療、物理治療的同時，開始狂吃美食，運動休息3個月胖了10公斤，「我怕我以後會跟欣凌姊（鍾欣凌）搶工作！」幸好賈靜雯介紹她一位整骨師，師傅整完就說「妳明天可以去健身房了」。回歸運動生活，加上配合「周一斷食法」，1個半月瘦了6公斤，「最近減肥成效還不錯，運動讓肌肉線條更緊實，再加強局部，金馬禮服就可以有更多選擇！」

入圍金馬，在《有生之年》演出又獲得不少讚許，演技大精進的她，是否有特別感謝總自詡是她表演老師的老公楊銘威？「他自詡他的！《有生之年》的小任導演（許肇任）也是我拍《酸甜之味》的導演，他是我很大的表演啟蒙老師之一，我一路遇到的導演都很好，小任導演是自由派，會讓演員自己發揮，也很懂得怎麼讓演員放鬆，拍他的戲時，不需要找家裡那位表演老師」。

但她也不諱言：「家裡那位，的確在我的演員之路上給我很多指點，給我很多『逆耳忠言』！因為他是很放鬆的人，不管是演員身分、私下的他都是，我結婚前有點ㄍㄧㄣ，因為他，我學習到放鬆。但表演路上一路遇到的導演、對戲演員，總體來說對我的幫助更大。但我沒否認他是我表演老師啦！」她說楊銘威總會很誠實點出她表演時不夠放鬆、裝可愛之處，「我介意啊！會一直受傷，每次都超白眼。他是說實話的人，只喜歡我私下裝可愛、表演上不行，當年追我的時候就不會講這些逆耳忠言，發現我太受傷，他會說『我是真的為妳好啊』，我就說『 好！我知道！可以了』」。

方志友慶幸這次飾演老公的鄭元暢，本人跟楊銘威一樣都是雙子座，「他也是幽默掛，很直言，會開令人翻白眼、又真的很好笑的玩笑」，例如戲裡兩人的成語接龍橋段，就是他們即興演出，「導演讓我們開放式地演，只要在角色狀態裡，不會管我們講什麼。走戲時我們突然開始接龍，結果導演說喜歡這個。我跟小綜哥默契算很好，所以可以演出夫妻又像是好友」。

談起劇中和鄭元暢的「搓腳」床戲，她說那天是導演說要加床戲，「想說這麼突然！不過我人妻大解放、都可以，很自在！」因攝影師想要從鏡子裡反射出床上氛圍感，他們就現場研究怎麼動作才不會讓觀眾看不懂或太誇張，「本來更激烈！後來打8折！拍之前我們還有先聞腳，很怕不衛生，兩個都互相檢查、先聞聞看！」

如果現實中老公比照辦理也想要「搓腳」？「可能會被我踹飛！」不過她坦言搓腳的動作她跟6歲兒子做過，「我們還可以十趾緊扣！兒子真的很愛我」。

談到劇中魔鬼場，就是她跟飾演劇中老公高嘉揚生母的陸弈靜相遇、後來相擁而泣的那一場戲，「我自己都不敢看完那場戲。當時拍攝家揚離開後的所有戲分，我跟導演都非常痛苦，只要眼神對到，我們兩個就會眼淚一直掉。但我希望秀綾不要有那麼多眼淚跑出來，因為更深層的痛不是崩潰大哭」。也因此陸弈靜客串那天，她根本不想面對，就怕自己會哭。那場戲是她下班回到家門前看到陸，本來劇本上有台詞，「但當時我看著她、她看著我，彷彿我們都有了讀心術，陸姐也很讚，眼神一來，我們都決定不講話，一進家門就意會到她應該就是嘉揚的親生母親」。後來看播出時，她也滿喜歡兩人呈現出無聲勝有聲的樣子。

方志友透露，劇中老公意外過世後家裡的戲分集中在那一天拍完，那幾天她都覺得很憂鬱，天也真的下雨，拍攝當天她一早去梳化，光是見到導演道聲早安，兩人就都哭了。至於葬禮戲，原本是設定她不要哭，後來導演說要試一個「哭出來沒關係」的版本，結果一拍攝，導演哭不停、她也哭不停，「慷仁哥還遞面紙給我」。

她說其實當年爸爸的葬禮她也沒有哭，當時才20歲的她，覺得自己身為家中長女，媽媽本來就是感性的人，又有兩個妹妹，自己應該先堅強一點。直到3個月後，有一天跟同學去看電影，在電影院裡才崩潰大哭；而劇中的她也想要堅強給謝展榮飾演的兒子看，「這也是一種秀綾的勇敢」。