一名女子大學畢業就進台積電，感嘆工作一年學不到東西，還得面對無理的主管，問「進台積電是不是自廢武功的開始？」貼文引發網友回應，多數人認為工作就是如此，任何一間公司行號都不會差太多，也有人安慰她台積電薪水已是業界天花板，勸她別多想。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，畢業後就進台積電工作，一年下來不僅專業技能沒有提升，以前會的東西還逐漸喪失，部門主管宛如皇帝般，沒有解決工作上問題，反而製造更多問題，感嘆薪水低又學不到東西，好奇問進台積是不是自廢武功的開始？其他公司行號是否也是如此？

貼文激起網友回應，「沒差啊！工作就是為了賺錢，待到腳麻即可」、「工作就是付出時間做自己不願做的事，上述說的那些問題其他公司也一定都存在」、「工廠就是這樣呀，在產線的話，本來就是重複又無趣。」

其他人則說，「看妳是做什麼，我認識製程相關的，去二線廠錢更少，其他不會比台積好，IT的話就要看部門類型，有些部門也是能學到不少」、「我也是這個想法所以沒去台積，但如果妳在外面，沒去過台積，妳的想法可能會變成『為什麼想增強武功？因為想提高薪水，在台積雖然自廢武功，但薪水已經是外面天花板』，那在外面增強武功有什麼意義。」