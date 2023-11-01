這幾天都是秋老虎的天氣型態，今天東北季風減弱，基隆北海岸、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，清晨最低溫在苗栗18.1度，各地白天高溫都在30度以上，日夜溫差相當大。明天至周日（2至5日）更熱，北台灣高溫達34度，中南部35度。下周一（6日）東北季風增強，迎風面北部及東半部有雨，北台灣轉涼，高溫驟降9度，剩下25度左右。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天迎風面水氣減少，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨。白天氣溫略升，今各地氣溫：北部20至30度、中部19至33度、南部20至33度、東部20至31度。

最新模式模擬顯示，明天起至周日秋老虎發威，各地晴朗穩定，北部高溫由32度逐日升至34度，中南部由33度升至35度；清晨輻射冷卻作用，各地低溫約18度至20度，日夜溫差大。

吳德榮表示， 下周一至周二東北季風南下，冷空氣並不強，桃園以北、東半部有雨轉涼，新竹以南天氣穩定，高溫略降。中央氣象署指出，這波降溫主要反映在高溫上，剩下約25度，低溫變化不大，仍在20度左右。