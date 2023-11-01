男星張書偉去年底與「勇兔」林筳諭分手，今年5月認愛29歲八點檔同劇演員謝京穎，而謝京穎先前受訪時曾透露，雙方已見過家長，如今更傳出兩人準備在今年12月登記結婚的好消息。

根據《鏡週刊》報導，張書偉與謝京穎婚期已定，將在今年12月登記結婚；其實兩人在今年8月時被發現手中帶著對戒，引發外界猜測好事近了，但兩人經紀公司皆出面否認，表示只是情侶對戒，先前謝京穎被問結婚計畫時，曾經透露結婚沒那麼急迫，她想要的是有家的感覺「擁有一個家很重要。兩人一開始就是以結婚為前提交往，彼此知道是往這目標前進」。

然而，張書偉在上月13日受訪被問及與謝京穎的婚事進度時，他坦言：「有好消息就會跟大家講，盡快！我努力！這5、6個月都在忙拍這部戲。求婚還沒規劃」，至於求婚驚喜他則說：「現在不能講」。

事實上，張書偉與謝京穎因拍民視八點檔《市井豪門》相識，之後便從戲裡愛到戲外，在被週刊拍到女方深夜開車進張書偉家過夜後，兩人也大方認愛，謝京穎所屬的鳳凰經紀公司當時回應：「兩人萌愛苗，郎才女貌，我們深深祝福」。