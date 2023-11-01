南美洲國家玻利維亞昨（31）日宣布與以色列斷交，痛批以色列進軍加薩走廊的行為是危害人類罪，成為以色列與哈瑪斯10月爆發衝突以來，全球第一個宣布與以色列斷交的國家。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，玻利維亞外交部副部長馬馬尼（Freddy Mamani）昨日在記者會上宣布：「不接受且譴責以色列軍隊在加薩的侵略及不成比例的進攻，玻利維亞決定與以色列斷交。」

馬馬尼表示玻利維亞呼籲停火，並終止避免水、食物及其他民生必需品進入的封鎖。

玻利維亞臨時外交部長普拉達（Maria Nela Prada）表示，是針對加斯薩走廊巴勒斯坦人民所犯下的「危害人類罪」而召開這場記者會。

BREAKING: Bolivia ends relations with Israel



Minister of the Presidency: "We are sending this official communication to the State of Israel, in which, as stated, we make known our decision as the Plurinational State of Bolivia to break diplomatic relations with Israel." pic.twitter.com/bva4ohl5yl — Kawsachun News (@KawsachunNews) October 31, 2023

她說：「我們要求立即終止對加薩的攻擊，這場攻擊奪走數千平民性命，釀成巴勒斯坦人流離失所。」

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）先前就在X發文，敦促政府與以色列斷交，甚至要求政府將以色列列為「恐怖主義國家」，並依種族滅絕及戰爭罪等罪名將以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及「同謀」告上國際刑事法庭。

Ante la horrorosa situación que sufre el pueblo palestino, demandamos nuevamente al gobierno de Bolivia lo siguiente:

1. Romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.

2. Declarar al Estado de Israel como un Estado terrorista.

3. Presentar ante la Corte Penal… pic.twitter.com/HzGE73eSPn — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 20, 2023

2009年玻利維亞就曾因以色列出兵加薩與以色列斷交，不過雙方在2020年恢復邦交。