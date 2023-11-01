女星邱偲琹因飾演人氣台劇《模仿犯》中的受害者一角，表現亮眼，入圍今年金鐘金鐘獎最佳戲劇節目女配角，是備受矚目的潛力新生代女星，在感情方面曾與勵政達交往過，不過早在去年分手，最近她被拍到與電視大佬之子郭方儒同居熱戀中，男方爸爸與邱偲琹皆回應了。

據《鏡週刊》報導，邱偲琹最近傳出新戀情，對象是電視界大老郭建宏兒子郭方儒，兩人被捕捉到在同個住處出沒，疑似是在同居熱戀中。對此，郭方儒的爸爸郭建宏表示兒子目前手上工作很忙，對年輕人的感情世界不會多加干涉；此外，邱偲琹演過「映畫」的戲，所以郭建宏對她印象很好，但兩人應還不至於同居，因為兒子都有回家，基本上都住家裡。

邱偲琹曾與演出「翻牆的記憶」、「女力報到」等戲劇作品的男星勵政達有過一段情，但已在去年分手，她曾經接受訪談透露分手心境，坦言：「沒特別傷，就是一覺醒來，覺得大家恢復原本（朋友）的身分比較好。」

邱偲琹與郭方儒曾曬甜照。(圖/郭方儒 IG)

但在今年8月時，邱偲琹便與郭方儒互動熱絡，不但幫郭方儒執導的《百分之一相對論》實境秀客串助理，兩人還甜蜜同遊韓國，將出遊照上傳至社群平台，而男星石知田見狀，在下方留言：「該不會交女友了吧？」他們大方回應，對戀情十分坦率。

對於被爆出熱戀中，邱偲琹透過經紀人回覆：「2人是可以ㄧ起打拼的夥伴，現在滿好的，謝謝大家關心。」看到被偷拍的照片，她也俏皮自嘲：「看到屁股蛋被拍到，很害羞，覺得在家還是得注意一下形象。」