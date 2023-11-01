台灣約有25％的人有過敏性鼻炎的問題，一名網友分享，他常常會鼻塞，每次發作起來只能吃醫師開的藥物來緩解，近日聽說「洗鼻器」很好用，讓他很好奇洗鼻器真的可以緩解鼻塞或減少鼻塞發生嗎？引起網友熱烈討論，兒科醫師黃瑽寧也分享鼻子細菌感染、居住地空品不佳的人很適合用。

一名網友近日在PTT上分享，他很常會鼻塞，每次鼻塞的時候，他都會吃醫生開的藥物來緩解症狀，直到最近他偶然聽說有「洗鼻器」，讓他很好奇，用洗鼻器來清洗鼻子，真的可以減緩鼻塞症狀或是讓減少鼻塞發生嗎？

貼文引起網友討論，不少過來人大讚好用，直呼「洗出一大坨超濃綠黃鼻涕的時候，真的只有爽可以形容」、「過敏性鼻炎發作起來的時候蠻有用的」、「有用喔，我有朋友屬於呼吸系統不好的體質，長年都在用」、「剛洗有差，可以看到深層的鼻涕被洗出來」、「身邊3個嚴重鼻子過敏的朋友，用了都說早知道就好」。

兒科醫師黃瑽寧在YouTube影片上分享，洗鼻子是一種物理治療，把鼻腔的髒東西與黏液沖洗掉，因此針對過敏性鼻炎的患者，洗鼻子是一種治標的方法，如果鼻塞嚴重應先去看診拿藥，之後再看看是否要搭配洗鼻子做為輔助治療。他表示，適合洗鼻子的人有2種，一是細菌感染，常出現黃鼻屎的人；另外就是居住地空氣品質不良的族群。