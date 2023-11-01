沛爾生技實收資本額4.62億元，主要產品為嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)療法及特管辦法細胞產品，2022年度稅前淨損2.31億元，每股稅後虧損5.87元。

裕慶金屬實收資本額4.87億元，主要產品為各類材質商用展示架、智能電動床機構件與展場設計，2022年稅前淨利6.84億元，每股稅後盈餘12.62元。

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