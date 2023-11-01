「藍白合」開啟政黨協商後，共同宣示爭取國會席次極大化，但對於正副總統部分仍未有結論。台北市議員李柏毅昨(10月31日)在政論節目中指出，常聽到地方上對於藍白合的一些意見，其實有一句話講得很重，很多國民黨支持者說「國民黨明年總統大選可以選敗，但不能選到跪下去」。

李柏毅在中天電視節目《大新聞大爆卦》中談到，對於非綠，藍白合到底該如何處理非常重要，以目前民調看起來，藍白如果各自為戰，勝選機率不高，問題是藍白要合有個非常重要態度，不是藍白高層，是支持者心中的態度，現在常在地方上跑，常聽到地方上對於藍白合的一些意見，其實有一句話講得很重，很多國民黨支持者說「國民黨明年總統大選可以選敗，但不能選到跪下去，因為柯文哲高高在上態度，讓支持者不高興」。

李柏毅進一步解釋，支持者認為柯文哲的態度，好像覺得國民黨在蹭他，因此非常不能接受，甚至有人覺得柯文哲跟國民黨談好像「空手套白狼」，除了民調高還有什麼?這是國民黨支持者不能接受的地方。

談到朱立倫、柯文哲的首次政黨協商會議，李柏毅認為，這是柯文哲近幾個月來最誠懇的時候，也不開玩笑，但對於要不要柯侯配、侯柯配在同一張選票上，是講尊重國民黨，但還是沒有放棄他的堅持。