“Philadelphia 76ers center Joel Embiid has been fined $35,000 for repeatedly making an obscene gesture on the playing court, it was announced today”pic.twitter.com/EvnhkNdmTZ — New York Basketball (@NBA_NewYork) October 31, 2023

打起球來一向相當熱情的七六人中鋒恩比德（Joel Embiid），1日收到一張來自聯盟的35000美元的罰單，原因是恩比德多次在場上做出猥褻動作。

事情發生在30日費城人主場開幕戰對陣拓荒者，第三節恩比德一次上籃被犯規進球，獲得三分打的機會，恩比德為了慶祝，多次做出雙手在胯下交叉，且將下半身往前頂的動作。恩比德今年1月就曾在主場做過，當時已經被聯盟警告並開罰。

WWE（美國職業摔角聯盟）知名組合DX（D-Generation X）被定位為挑戰權威的團體，人氣始終居高不下，創始成員Triple H及尚恩麥可（Shawn Michaels）就是這套動作的起頭者，引起摔角迷熱烈模仿，今年1月WWE在七六人球場Wells Fargo Center進行巡演，恩比德的動作也是為了致敬該賽事中回歸的DX。

恩比德力求年度MVP衛冕，本賽季3場比賽打出場均31.0分、10.3籃板、7.0助攻以及3.0阻攻，投籃命中率5成47，幫助七六人打下2勝1負。明星後衛哈登（James Harden）一夜之間被球隊送走，如願以償加盟快艇，讓七六人眾將得以專心迎戰賽程。